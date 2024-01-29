سردار تمرین کرد/ غایب بازی با سوریه مشخص شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تمرین روز دوشنبه تیم ملی فوتبال ایران در حالی از ساعت ۱۸ برگزار شد که ۲۰ دقیقه ابتدایی برای حضور اهالی رسانه امکان پذیر بود.

* مجید حسینی همچنان غایب تمرین بود تا مدافع تیم ملی ایران دیگر شانسی برای حضور در بازی با قطر نداشته باشد تا امیر قلعه نویی فکر دیگری برای این موضوع کند.

* شجاع خلیل زاده، سامان قدوس و امید ابراهیمی به طور جداگانه تمرین ریکاوری کرده و بازیکنان تیم را همراهی نمی‌کردند.

* چهار تن از خبرنگاران کشور ژاپن در این تمرین حضور داشتند و مشغول جمع آوری اطلاعات از تیم بودند.

* آنها درخواست به انجام مصاحبه داشتند که با مخالفت کادر رسانه‌ای تیم ملی روبرو شدند. بازیکنان برای حفظ تمرکز خود برای دیدار با سوریه مصاحبه نداشتند.

* محمود اسلامیان همراه با مهدی محمدنبی در تمرین حضور داشتند. همچنین مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که ظهر امروز وارد کشور قطر شده بود قصد داشت در دقایق پایانی تمرین حاضر شده و با بازیکنان و کادرفنی صحبت کند.

* سردار آزمون بر خلاف ادعای رسانه‌های عربی هیچ مشکلی برای تمرین نداشت و پا به پای سایر بازیکنان فعالیت داشت.