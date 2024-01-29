توقف قطر برابر فلسطین در نیمه اول/ عنابی ها از شکست گریختند

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا تیم‌های ملی فوتبال قطر و فلسطین شامگاه دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه «البیت» قطر با قضاوت «نینگ ما» به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با تساوی یک به یک به پایان رسید.

گل‌های نیمه اول را ««عدی الدباغ» (۳۷) برای فلسطین و «حسن الهیدوس »(۴۵+۶) برای قطر به ثمر رساند.

قطر از شکست در نیمه اول گریخت

تیم ملی قطر با کسب ۳ پیروزی و بدون گل خورده موفق شد به عنوان تیم اول از مرحله گروهی راهی مرحله یک هشتم نهایی شود و فلسطین هم در گروهی که ایران، امارات و هنگ کنگ حضور داشتند با کسب یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست به عنوان تیم سوم پا به دور حذفی گذاشت.

در ۱۵ دقیقه ابتدایی این دیدار این تیم قطر بود که توپ و میدان را در اختیار داشت و بازیکنان فلسطین تلاش می‌کردند در خط دفاعی از دروازه محافظت کنند.

در دقیقه ۹ تیم قطر اولین فرصت این دیدار را خلق کرد. ارسال اکرم عفیف از روی نقطه کرنر به «باسم الراوی» رسید اما ضربه سر او با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

با گذر از دقیقه ۱۵ تیم فلسطین کم کم پیش کشید و در دقیقه ۱۹ اولین فرصت خطرناک این تیم روی دروازه قطر رقم خورد و شوت «عمید محاجنه» با واکنش دورازه‌بان قطر به کرنر رفت.

در دقیقه ۲۶ باز هم این دروازه بان قطر بود که شوت سنگین «محمود ابو ورده» را مهار کرد تا دومین فرصت جدی تیم فلسطین در این دیدار از دست برود.

در دقیقه ۳۷ پاس اشتباه مدافع راست قطر در میانه‌های میدان موجب شد توپ به «عدی الدباغ» برسد او هم در پشت محوطه جریمه در حالی که دو مدافع قطری را مقابل خود داشت موفق با یک حرکت انفرادی و یک ضربه دقیق، توپ را دور از دستان دروازه‌بان به کنج دروازه قطر بفرستد تا فلسطین با یک گل از تیم میزبان پیش بیفتد.

در دقیقه ۴۵+۶ ارسال کرنر دقیق اکرم عفیف در روی نقطه پنالتی به حسن الهیدوس رسید تا او هم با یک ضربه دقیق دروازه فلسطین را باز کند و بازی را به تساوی بکشاند.

نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی یک به یک به پایان رسید.