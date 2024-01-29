۱۳۱ داوطلب حوزه انتخابیه ارومیه تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین عماری در این زمینه افزود: با افزوده شدن پنج نفر به کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرستان ارومیه، تاکنون تعداد تأیید صلاحیت شده برای سه کرسی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه به ۱۳۱ نفر رسید.

فرماندار ارومیه با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی شعبات اخذ رأی در انتخابات پیش رو در ارومیه اظهار کرد: ۵۴۳ شعبه اخذ رأی برای سه کرسی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخاباتی شهرستان ارومیه تعیین شده و یک شعبه اخذ رأی برای هموطنان ارمنی و پنج شعبه نیز برای آشوریان و کلدانی ها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت، چهار راهبرد انتخابات آتی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان است.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در حوزه‌های انتخابیه ۱۰ گانه آذربایجان غربی هم برگزار می‌شود.