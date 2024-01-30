به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با اشاره ضمنی به شکست اوکراین در جنگ با روسیه، گفت که توقف تامین تسلیحات برای کی‌یف، خودش را نشان داده و عواقب آن در میدان نبرد پدیدار شده است.

بلینکن که در نشست مطبوعاتی مشترک با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو شرکت کرده بود، اذعان کرد: کمک نظامی که سابق بر این برای اوکراین فراهم می‌شد، اکنون دیگر وجود ندارد و ما شواهد آن را در میدان نبرد می‌بینیم.

وی با اشاره به خودداری احتمالی قانونگذاران آمریکایی از تامین کمک نظامی و مالی کلان برای اوکراین، اضافه کرد: اگر آمریکا به تعهداتش در زمینه تامین کمک پایبند نباشد، آنگاه متقاعد کردن اروپایی‌ها یا دیگران برای تداوم کمک‌های قبلی‌شان(به کی‌یف) دشوارتر خواهد شد.

بودجه پیشنهادی جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برای اوکراین چند ماهی‌ است که در کنگره به بن‌بست خورده و جمهوری‌خواهان تصویب این بودجه را به تقویت امنیت مرزهای جنوبی این کشور منوط کرده‌اند.