شکست سیاست بایدن در کنترل تسلیحات اتمی روسیه و چین

به گزارش خبرگزاری مهر دولت بایدن در شش ماه گذشته تلاش کرده است تا چین و روسیه را به کنترل تسلیحات هسته‌ای وادارد. ناظران اکنون این سوال را می‌پرسند که ماحصل تلاش‌های ایالات متحده چه چیزی بوده است؟ به گفته یکی از مقامات ارشد شورای امنیت ملی، دولت بایدن دستاورد چندانی نداشته است.

«پرانای وادی»، مدیر ارشد کنترل تسلیحات، خلع سلاح و عدم اشاعه در شورای امنیت ملی، در اظهارات اخیر خود در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی ایالات متحده، آخرین اطلاعات از تلاش‌های دولت بایدن برای کنترل تسلیحات اتمی را ارائه کرد که نتایج و دستاوردهای این تلاش‌ها در جبهه‌های مربوط به چین و روسیه، از وضعیت وحشتناک تا ناگوار متغیر است.

در رابطه با روسیه استراتژی تعامل هسته‌ای دولت بایدن با شکست مواجه شده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تنها ساعاتی قبل از برگزاری این رویداد، پیشنهاد ایالات متحده برای از سرگیری گفت‌وگو درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای را رد کرد. به گفته وادی، ایالات متحده در راستای اشاعه تسلیحات اتمی در ماه سپتامبر یک پیشنهاد رسمی به روسیه ارائه کرده بود که شامل سه بخش بود: بحث در مورد مسائل مربوط به عدم انطباق در معاهده‌ای تحت عنوان شروع جدید (آخرین توافق باقیمانده که سقف زرادخانه‌های ایالات متحده و روسیه را محدود می‌کند)، بحث در مورد چارچوبی تحت عنوان «شروع جدید»، قبل از تاریخ انقضای آن در سال ۲۰۲۶ و در نهایت مدیریت خطرات هسته‌ای.

به گفته پرانای وادی روسیه در ماه دسامبر این پیشنهاد را به طور رسمی رد کرده بود و کرملین از آن زمان تاکنون هیچ پیشنهاد اساسی از خود ارائه نکرده است.

در مورد چین اما برخی از تحولات مثبت در روابط کلی وجود دارد. دو طرف در ماه نوامبر یک گروه کاری دوجانبه در مورد کنترل تسلیحات و عدم اشاعه را مجدداً تأسیس کردند. سپس، در اواخر همان ماه، بایدن و شیء در حاشیه اپک ملاقات‌هایی داشتند که در این ملاقات‌ها از سرگیری گفت‌وگوهای نظامی دو طرف را اعلام کردند. اخیراً، در ۹ ژانویه، مقامات نظامی آمریکا و چین مذاکرات هماهنگی سیاست دفاعی را نیز برگزار کردند. به گفته وادی، مذاکرات بین ارتش‌های هر کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

شکست دولت بایدن در ایجاد هرگونه کنترل تسلیحاتی اساسی از طریق استراتژی تعامل، مقاومت در برابر فشارها برای ورود به یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای جدید را دشوارتر کرده است.