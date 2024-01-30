به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا باید روز چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ رو در روی هم قرار بگیرند. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا کیم جونگ هیئوک از کره جنوبی این بازی را قضاوت خواهد کرد.

آشنایی با داور بازی ایران و سوریه

اطلاعات شخصی؛

کیم جونگ هیئوک

متولد ۳۱ مارس ۱۹۸۳

کشور: کره جنوبی

اطلاعات داوری؛

ورود به لیست داوران بین‌المللی: ۲۰۰۹



آمار

تعداد قضاوت بین‌المللی: ۵۶ بازی

آمار کارت زرد: ۱۶۹

آمار کارت قرمز: ۱۰

متوسط بیشترین اخطار نسبت به دقایق بازی:

از دقیقه ۷۶ تا ۹۰

آمار قضاوت‌های بین‌المللی رسمی و مهم

مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲

جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷

جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ و ۲۰۲۳

قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

قضاوت برای تیم‌های ایرانی:

مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲

ایران ۱ - ۰ عراق

لیگ قهرمانان آسیا

تراکتور ۴ - ۲ الجیش

نفت تهران ۱ - ۲ شباب الاهلی

سپاهان ۰ - ۴ الاتحاد

تراکتور ۱ - ۲ الاهلی

العین ۲ - ۰ ذوب آهن

ذوب آهن ۱ - ۰ لخویا

استقلال ۲ - ۰ لوکوموتیو

الهلال ۴ - ۰ پرسپولیس

ایران ۱۰ - ۰ کامبوج

شارجه ۳ - ۱ تراکتور

سپاهان ۹ - ۰ آلمالیق

قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا

ایران ۰ - ۱ استرالیا