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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

قاضی کره‌ای برای ایران و سوریه/ داوری با ۱۳ قضاوت برای ایرانی‌ها

قاضی کره‌ای برای ایران و سوریه/ داوری با ۱۳ قضاوت برای ایرانی‌ها

«کیم جونگ هیئوک» از کره جنوبی دیدار دو تیم ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ را قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا باید روز چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ رو در روی هم قرار بگیرند. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا کیم جونگ هیئوک از کره جنوبی این بازی را قضاوت خواهد کرد.

آشنایی با داور بازی ایران و سوریه

اطلاعات شخصی؛
کیم جونگ هیئوک
متولد ۳۱ مارس ۱۹۸۳
کشور: کره جنوبی

اطلاعات داوری؛
ورود به لیست داوران بین‌المللی: ۲۰۰۹

آمار

تعداد قضاوت بین‌المللی: ۵۶ بازی

آمار کارت زرد: ۱۶۹

آمار کارت قرمز: ۱۰

متوسط بیشترین اخطار نسبت به دقایق بازی:

از دقیقه ۷۶ تا ۹۰

آمار قضاوت‌های بین‌المللی رسمی و مهم

مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲
جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷

جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ و ۲۰۲۳

قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

قضاوت برای تیم‌های ایرانی:

مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲
ایران ۱ - ۰ عراق

لیگ قهرمانان آسیا
تراکتور ۴ - ۲ الجیش
نفت تهران ۱ - ۲ شباب الاهلی
سپاهان ۰ - ۴ الاتحاد
تراکتور ۱ - ۲ الاهلی
العین ۲ - ۰ ذوب آهن
ذوب آهن ۱ - ۰ لخویا
استقلال ۲ - ۰ لوکوموتیو
الهلال ۴ - ۰ پرسپولیس
ایران ۱۰ - ۰ کامبوج
شارجه ۳ - ۱ تراکتور
سپاهان ۹ - ۰ آلمالیق

قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا

ایران ۰ - ۱ استرالیا

کد مطلب 6008790
بهنام روان پاک

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