به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیمهای ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا باید روز چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ رو در روی هم قرار بگیرند. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا کیم جونگ هیئوک از کره جنوبی این بازی را قضاوت خواهد کرد.
آشنایی با داور بازی ایران و سوریه
اطلاعات شخصی؛
کیم جونگ هیئوک
متولد ۳۱ مارس ۱۹۸۳
کشور: کره جنوبی
اطلاعات داوری؛
ورود به لیست داوران بینالمللی: ۲۰۰۹
آمار
تعداد قضاوت بینالمللی: ۵۶ بازی
آمار کارت زرد: ۱۶۹
آمار کارت قرمز: ۱۰
متوسط بیشترین اخطار نسبت به دقایق بازی:
از دقیقه ۷۶ تا ۹۰
آمار قضاوتهای بینالمللی رسمی و مهم
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲
جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷
جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ و ۲۰۲۳
قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا
لیگ قهرمانان آسیا
قضاوت برای تیمهای ایرانی:
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲
ایران ۱ - ۰ عراق
لیگ قهرمانان آسیا
تراکتور ۴ - ۲ الجیش
نفت تهران ۱ - ۲ شباب الاهلی
سپاهان ۰ - ۴ الاتحاد
تراکتور ۱ - ۲ الاهلی
العین ۲ - ۰ ذوب آهن
ذوب آهن ۱ - ۰ لخویا
استقلال ۲ - ۰ لوکوموتیو
الهلال ۴ - ۰ پرسپولیس
ایران ۱۰ - ۰ کامبوج
شارجه ۳ - ۱ تراکتور
سپاهان ۹ - ۰ آلمالیق
قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا
ایران ۰ - ۱ استرالیا
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