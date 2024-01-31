ایران - سوریه؛ جدال سنتی با شرایط متفاوت/ نمایش مقتدر اما متفکر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پس از کسب سه پیروزی در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به عنوان صدرنشین به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. ایران به زعم اکثر کارشناس فوتبال در آسیا به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از مسابقات محسوب می‌شود.

شاگردان امیر قلعه نویی در این دوره از مسابقات تنها در بازی با هنگ کنگ دروازه خود را بسته نگه داشتند و تیم‌های فلسطین و امارات هرکدام یک بار موفق به باز کردن دروازه علیرضا بیرانوند شدند که نشان از ضعف خط دفاعی تیم ملی کشورمان می‌دهد.

در مقابل و در خط هجومی آمار خوبی داشته‌ایم و در سه بازی ۷ بار موفق به باز کردن دروازه حریفان شده‌ایم که مهدی طارمی و مهدی قایدی هر کدام با دو گل زده بهترین گلزنان ایران تا به اینجای کار هستند. همچنین سردار آزمون و سامان قدوس هر کدام دو پاس گل از خود به ثبت رسانده‌اند که در این زمینه از سایر بازیکنان عملکرد بهتری را داشته‌اند.

ملی‌پوشان کشورمان در حالی شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن در مرحله یک هشتم نهایی رو در روی تیم ملی سوریه قرار می‌گیرند که این تیم هم توانسته عملکرد خوبی را در این دوره از مسابقات از خود به نمایش بگذارد و با صعود به مرحله حذفی یکی از اتفاقات تاریخی برای فوتبال سوریه رخ داد.

غایبان دو تیم در این بازی

هکتور کوپر مربی سرشناس آرژانتینی هدایت تیم ملی سوریه را عهده دار است و در نشست خبری پیش از بازی، مصاف با ایران را یکی از سخت‌ترین دیدارهای سوریه در این مسابقات دانست. کوپر برای این بازی «عمر المیدانی» مدافع خود را در اختیار ندارد و از طرفی عمر خربین که گفته می‌شد احتمال دارد در دیدار با ایران غایب باشد به این بازی خواهد رسید و می‌تواند برای سوریه به میدان برود.

تیم ملی ایران هم که در مرحله گروهی و در خط دفاع با ضعف‌هایی مواجه بود، محمدحسین کنعانی زادگان را به دلیل محرومیت و سید مجید حسینی و صادق محرمی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و قلعه نویی باید از بازیکن دیگری در کنار شجاع خلیل زاده در قلب خط دفاع ایران استفاده کند.

برتری قاطع ایران در دیدارهای رو در رو

تیم‌های ملی ایران و سوریه تاکنون ۳۰ بار رو در روی هم قرار گرفته‌اند که ۱۸ پیروزی سهم ایران بوده و در ۱۱ دیدار بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده است؛ تنها پیروزی سوریه برابر ایران به سال ۱۳۵۲ و در مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۴ بر می‌گردد که آنها موفق شدند در ورزشگاه امجدیه با یک گل ایران را شکست دهند و اکنون بیش از ۵۰ سال است که سوری‌ها موفق به شکست ایران نشده‌اند و این موضوع باعث شده تا بازیکنان این تیم انگیزه بالایی برای پایان دادن به این رکورد منفی داشته باشند.

آخرین رویارویی دو تیم به دیدارهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باز می‌گردد که ایران در هر دو بازی به ترتیب و با نتایج یک بر صفر و سه بر صفر موفق به شکست حریف خود شد. ایران و سوریه تاکنون در جام ملت‌های آسیا به مصاف هم نرفته‌اند و این بازی نخستین تجربه دو تیم در تاریخ این مسابقات است. آخرین باری که سوریه توانست از ایران امتیاز بگیرد به مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بر می‌گردد که هر دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه تساوی خاتمه یافت.

سردار آزمون و بیرانوند به دنبال رکوردشکنی

در بین بازیکنان فعلی تیم ملی ایران، ۷ بازیکن سابقه گلزنی به سوریه را دارند که سردار آزمون با ۴ گل زده در صدر قرار دارد و پس از او مهدی طارمی با سه گل در رده دوم ایستاده است. همچنین آزمون این فرصت را دارد تا با گلزنی در دیدار با سوریه به تنهایی به بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران برابر این تیم تبدیل شود. علی دایی اسطوره فوتبال ایران هم توانسته بود در دوران حضورش در تیم ملی ۴ بار دروازه سوریه را باز کند.

در این بازی سردار آزمون که مشترکا با کریم باقری با ۵۰ گل زده در رده دوم برتری گلزنان تاریخ ملی ایران قرار گرفته‌اند، می‌تواند با گلزنی به تنهایی رده دوم برترین گلزنان ملی را به نام خود اختصاص دهد؛ همچنین علیرضا بیرانوند اگر بتواند دروازه خود را در این بازی بسته نگه دارد از رکورد احمدرضا عابدزاده با ۶ کلین شیت در تاریخ بازی‌های ایران در جام ملت‌های آسیا عبور خواهد کرد و با ۷ کلین شیت به عنوان بهترین دروازه‌بان ایران در این مسابقات معرفی خواهد شد و نام خود را جاودانه خواهد کرد.

این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه با قضاوت «کیم جونگ هیوک» از کره جنوبی برگزار خواهد شد تا تکلیف آخرین تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ مشخص شود. پیروز این بازی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن تیم‌های ملی بحرین و ژاپن می‌رود.