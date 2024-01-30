صلاحیت ۸۳۳ نامزد انتخابات مجلس در خوزستان تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله افرازه شهاوند پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در مرحله پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در استان خوزستان نام نویسی کردند که نسبت به دوره قبل فقط ۹۱۰ نفر در استان برای انتخابات نامزد شده بودند.

وی افزود: تاکنون از سوی شورای نگهبان صلاحیت ۸۳۳ نامزد انتخابات در خوزستان تأیید شده که این امر نسبت به دوره‌های قبل بی سابقه است؛ خوزستان دارای ۱۸ کرسی نمایندگی در مجلس است که با آمار فعلی تأیید صلاحیت شدگان ۴۶ نفر برای هر کرسی با هم به رقابت می‌کنند.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان با اشاره به بررسی تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری گفت: تاکنون صلاحیت هشت نفر از داوطلبان از سوی شورای نگهبان تأیید و بررسی اعتراضات داوطلبان احراز صلاحیت نشده در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک موجب شفافیت و تقویت سلامت اجرای آن می‌شود، افزود: براساس قانون که باید در یک هشتم حوزه‌های چند کرسی انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شد، این امر مهم در حوزه انتخابیه آبادان انجام خواهد شد و در سایر حوزه‌های انتخابیه استان احراز هویت به صورت الکترونیکی و اخذ رأی به صورت دستی خواهد بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان بیان کرد: همچنین دوره‌های مختلف آموزشی برای مجریان انتخابات در سطح ملی و استانی برگزار تا با شیوه‌ها و مقررات آشنا شوند.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان تاکید کرد: علاوه بر اینکه در شعب اخذ رأی رئیس، ناظر، بازرس و نماینده فرماندار حضور دارند، قانون به هیأت نظارت این اختیار را داده است که افرادی را به عنوان ضابط در اطراف پیرامون شعب اخذ رأی نظارت و با تخلفات برخورد کنند.

افرازه شهاوند با اشاره به اینکه در قانون جدید انتخابات نامزدها می‌توانند از رسانه ملی، فضای مجازی و امکانات دولتی برای تبلیغات استفاده کنند، گفت: در استان خوزستان ۱۴ کانال تبلیغاتی راه اندازی شده که جز استان‌های پیش‌رو در ایجاد این کانال‌ها در کشور است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان افزود: همچنین در هیأت بررسی استانی تبلیغات سالن‌های دولتی و عمومی شناسایی و به طور مساوی برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت: نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از فضای مجازی استفاده و کانال راه اندازی کنند.