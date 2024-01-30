به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به ناکامی تحریم‌های غرب علیه روسیه، اذعان کرد که کمک‌های گسترده غرب به اوکراین راه به جایی نبرده است.

وی که در مجمع سرمایه‌گذاران گلوبال گیت‌وِی برای پیوند ترابری بین اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بروکسل صحبت می‌کرد، مدعی شد: جنگ اوکراین اهمیت حیاتی دفاع مشترک از اصول بنیادی سازمان ملل متحد را برجسته و یادآوری می‌کند. می‌دانید که برای دفاع از این اصول، اتحادیه اروپا تحریم‌های قابل توجهی علیه روسیه اعمال کرده که به طور چشمگیری ماشین جنگی‌اش را ضعیف کرده است. اما آنها همچنان آنجا(اوکراین) هستند و جنگ ادامه دارد.

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا اضافه کرد: و وقتی که این حرف را می‌زنم یعنی شدت جنگ افزایش می‌یابد و ما در انتهای این تونل، روشنایی نمی‌بینیم. برای تاثیرگذاری این تحریم‌ها باید همکاری کامل شرکای‌مان را در کنار خود داشته باشیم. تجارت بین خودمان، بین کشورهای آسیای مرکزی و بین آنها و روسیه را به دقت دنبال می‌کنیم. تلاش خواهیم کرد تا با ارزیابی متوجه شویم کدام مورد باعث دور زدن تحریم‌ها شده است.

به گفته ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، اقتصاد این کشور در شرایط خوبی به سر می‌برد و به سرعت در حال توسعه بوده و از تحریم‌های غرب سود برده است زیرا به‌واسطه این تحریم‌ها مسکو مجبور شد تا به جای صادرات سوخت و فرآورده‌های آن، بر بخش تولید داخلی تمرکز کند.

تصور می‌شد که تحریم‌های نفتی پارسال «جی۷» و اتحادیه اروپا علیه روسیه، درآمدهای نفتی این کشور را کاهش داده و به نوعی مهار کند اما براساس یافته‌های یک تحقیق جدید، این تحریم‌ها اثر بومرنگی ئداشته است. کی‌یف به دفعات درباره منزوی نشدن مسکو ابراز نگرانی کرده زیرا چین و چندین کشور جهان جنوب، با خودداری از همکاری و تبعیت از غرب، موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کرده‌اند.