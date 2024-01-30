ترامپ قادر به توافق با پوتین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پتر پاول، رییس جمهور جمهوری چک که از اعضای ناتو محسوب می‌شود، با این ادعا که دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا قادر به توافق با ولادیمیر پوتین، همتای روس وی و حل‌وفصل جنگ اوکراین است، به سایر اعضای ناتو هشدار داد تا خود را برای بازگشت او به کاخ سفید مهیا کنند.

پاول گفته است که اگر نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا پیروز شود، احتمالا به معنای توافق قطعی با پوتین است.

وی افزود: موضوع مختل کردن پیوند میان اروپا و آمریکا(ائتلاف ناتو) یا به چالش کشیدن واشنگتن به عنوان متحد نیست اما باید واقع‌بینانه قبول کنیم که دونالد ترامپ در چندین حوزه متفاوت به نظر می‌رسد. اگر ترامپ به طور قانونی انتخاب شود، باید به تصمیم رای‌دهندگان آمریکایی احترام بگذاریم اما در عین حال باید خودمان را آماده چنین اتفاقی هم بکنیم چون قطعا پیامدهایی به همراه دارد.

ترامپ که در حال حاضر همچون جو بایدن، رییس جمهور کنونی آمریکا به‌دنبال دوره دوم حضور در کاخ سفید است، مدعی شده که اگر او همچنان در راس قدرت بود، جنگ اوکراین هرگز درنمی‌گرفت. او بارها گفته است که با پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین روابط بسیار خوبی دارد و برای «جوش دادن توافق پایان جنگ» در جایگاه خوبی است و ظرف ۲۴ ساعت به جنگ پایان خواهد داد!

زلنسکی در واکنش به این اظهارنظر ترامپ، ضمن ابراز نگرانی درباره بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید، ادعای او برای پایان بخشیدن به جنگ ظرف ۲۴ ساعت را «بسیار خطرناک» توصیف کرد.

دونالد ترامپ جونیور، پسر رییس جمهور سابق آمریکا که در کارزار انتخاباتی پدرش نقشی مهم ایفا می‌کند، در ژانویه گفته بود که جنگ بین روسیه و اوکراین باید از طریق دیپلماتیک حل شود و برای متقاعد کردن زلنسکی به نشستن پای میز مذاکره با پوتین، واشنگتن باید کمک‌های خود به کی‌یف را قطع کند.

این اظهار نظر در حالی بود که دولت بایدن در تلاش است تا بسته کمک ۶۰ میلیارد دلاری را برای کی‌یف به تصویب کنگره برساند و همچنان به جنگ‌افروزی در اوکراین ادامه دهد. جمهوری‌خواهان با این طرح مخالفت کرده‌ و تصویب و تایید آن را به تقویت و تشدید کنترل بر مرز جنوبی آمریکا منوط کرده‌اند.