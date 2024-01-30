۸۶ پهپاد ارتش اوکراین در یک روز سرنگون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی ارتش این کشور در یک روز گذشته مناطق مختلف ۸۶ پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را رهگیری و منهدم کردند.

افزون بر این طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، ۱۲ موشک هیمارس ارتش اوکراین نیز با شلیک پدافند هوایی روسیه سرنگون شدند.

وزارت دفاع روسیه ساعاتی پیش نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، در شبانه‌روز گذشته ۲۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق کریمه (۱۱ پهپاد)، بلگورود (۵ پهپاد)، بریانسک (۳ پهپاد)، کالوگا (۱ پهپاد) و تولا (۱ پهپاد) رهگیری و منهدم کردند.

هم‌زمان «الکسی بوگوماز» فرماندار منطقه بریانسک روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور امروز سه‌شنبه یک پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در آسمان این کشور رهگیری و منهدم کرد.

بوگوماز با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: نیروهای پدافند هوایی روسیه توانستند تلاش دیگری از سوی رژیم کی یف را خنثی کنند و یک پهپاد از نوع هواپیما بر فراز قلمرو منطقه تروبچفسکی (استان بریانسک) منهدم شد و تلفات یا خسارتی در پی نداشت.

نیروی هوایی اوکراین نیز روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش روسیه بار دیگر با حمله‌های موشکی و پهپادی زیرساخت‌های اساسی اوکراین را در مناطق مختلف هدف قرار داد. طبق بیانیه‌ای که نیروی دریایی اوکراین در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که در این حمله‌های هیچ کسی زخمی یا کشته نشده است.

در ماه‌های اخیر ارتش اوکراین و روسیه حمله‌های هوایی را علیه قلمرو یکدیگر افزایش داده‌اند و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و نظامی را هدف قرار می‌دهند.

بنابر اعلام نیروی هوایی اوکراین، ارتش روسیه منطقه «پولتاوا» در مرکز اوکراین را با دو موشک بالستیک هدف قرار داد که از سامانه موشکی بالستیک اسکندر شلیک شدند و ۳ موشک زمین‌به‌هوا را نیز به منطقه دونتسک در شرق اوکراین شلیک کرد.

«فیلیپ پرونین» فرماندار منطقه پولتاوا با انتشار پیامی در تلگرام اعلام کرد که این حمله موشکی روسیه یک منطقه صنعتی در شهر «کرمنچوک» را هدف قرار داد که منجر به آتش‌سوزی شد. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که آتش‌نشان‌ها در حال خاموش‌کردن آتش هستند.

از سویی دیگر «یوری مالاشکو» فرماندار منطقه زاپروژیا در جنوب‌شرقی نیز اعلام کرد که یک منطقه زیرساختی و کلیدی با حمله پهپادی هدف قرار گرفت. نیروهای کمک اضطراری در محل حادثه حاضر شدند، اما جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

به گفته نیروی هوایی اوکراین، پدافند هوایی این کشور موفق شده ۴ پهپاد روسی را منهدم کند. دولت و ارتش روسیه تاکنون نسبت به این گزارش و حمله واکنشی نشان نداده است.

ارتش روسیه در ماه‌های اخیر راهبرد و تاکتیک خود را در میدان جنگ تغییر داده و با حملات موشکی و پهپادی گسترده، زیرساخت‌های اوکراین را بمباران می‌کند. حملات موشکی گسترده ارتش روسیه علیه زیرساخت‌های اصلی اوکراین در شهرهای مختلف پس از انفجار در پل کریمه در ۱۶ مهر پارسال آغاز شده و به گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در نتیجه این حملات تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد زیرساخت‌های انرژی اوکراین از بین رفته است.