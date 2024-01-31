به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازکی‌یف ایندیپندنت، «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ» با بیان اینکه آلمان در تیررس موشک‌های روسی مستقر در منطقه کالینینگراد قرار دارد مدعی شد که اروپا تهدید روسیه را به اندازه کافی جدی نگرفته است.

این هشدارهای سیکورسکی آخرین مورد از مجموعه هشدارهای مقامات غربی درباره خطر جنگ احتمالی با روسیه بود.

«بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان نیز هفته گذشته اعلام کرد که این کشور باید خود را برای درگیری نظامی با روسیه آماده کند.وزیر دفاع آلمان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «ZDF» گفت: برلین باید خطر درگیری نظامی با روسیه را تشخیص دهد، بنابراین نیاز است که آلمان خود را مسلح کند.»

وی دراین‌باره افزود: ما باید این احتمال را در نظر بگیریم. و وقتی چیزی را به حساب می‌آوریم، باید خود را برای خطری که ناشناخته است، آماده کنیم، خواه این خطر رخ داهد یا نه. لازم است خود را برای این احتمال مسلح کنیم - این دقیقاً همان کاری است که ما اکنون به همراه متحدان ناتو خود انجام می دهیم. و این لازم است.»

پیستوریوس در ادامه گفت که برای این منظور باید یک تیپ نیروی نظامی آلمانی در منطقه بالتیک حضور داشته باشد که به گفته وی تا سال ۲۰۲۷ نکاملاً آماده رزم» خواهد بود.

وی همچنین گفت: کارشناسان نظامی روی یک دوره چند ساله حساب می کنند که روسیه بتواند این کار را انجام دهد (شروع خصومت ها). اینها تخمین و برآورد هستند - هیچکس با اطمینان نمی داند. و این زمان یک دوره سه تا پنج سال آینده است- ما باید فعالانه از آن برای مسلح کردن خود استفاده کنیم.»