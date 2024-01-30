رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یک‌بار منتشر می‌شود از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر داد.

بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسیده است. این گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داده و به ۳.۷ درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر این سازمان رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده بود.

رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته در حالی است که رشد اقتصادی دنیا در این سال نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۳.۱ درصد رسیده است. متوسط رشد اقتصادهای توسعه یافته در این سال تنها ۱.۶ درصد بوده است. در سال ۲۰۲۲ متوسط رشد این اقتصادها ۲.۶ درصد اعلام شده بود.

کشورهای در حال توسعه نیز به طور متوسط رشد ۴.۱ درصدی در سال ۲۰۲۳ داشته اند که بر این اساس اقتصاد ایران بیشتر از متوسط اقتصادهای هم ردیف با خود رشد کرده است.

اقتصادهای منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲ درصدی داشته اند. در این منطقه عربستان با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شده است.

رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر در سال ۲۰۲۳ عبارت است از آمریکا ۲.۵ درصد، آلمان منفی ۰.۳ درصد، فرانسه ۰.۸ درصد، انگلیس ۰.۵ درصد، چین ۵.۲ درصد، هند ۶.۷ درصد، روسیه ۳ درصد، برزیل ۳.۱ درصد، ترکیه ۴ درصد و پاکستان منفی ۰.۲ درصد.