به گزارش خبرگزاری مهر، طلوع نیوز امروز سه شنبه با انتشار خبری از تقدیم استوارنامه سفیر طالبان به «شی جین پینگ» رییس جمهور چین در پکن خبر داد.

بی بی سی هم با انتشار خبری در این خصوص اعلام کرد: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که شی جین پینگ رییس جمهور چین در مراسمی استوارنامه سفیر آن‌ ها- اسدالله بلال کریمی- را پذیرفته است.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان با انتشار عکس‌ هایی گفته است که بلال کریمی سفیر رسمی طالبان در چین خواهد بود.

بلخی در ادامه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بلال کریمی در کنار سفرای ۴۱ کشور دیگر در این مراسم شرکت داشته است.

به گزارش طلوع نیوز، «شی جین پینگ» رییس‌ جمهور چین امروز سه‌ شنبه استوارنامه مولوی اسدالله (بلال کریمی) به‌ عنوان سفیر و نماینده فوق‌ العاده طالبان در پکن را پذیرفت.

در این مراسم، ۴۱ کشور دیگر نیز استوارنامه های خود را به رییس‌ جمهور چین تقدیم کردند.