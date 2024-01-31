بکارگیری اتباع افغانی در کرمانشاه پیگرد قانونی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به ممنوعیت ورود اتباع افغانی به کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های واصله از ابتدای سال‌جاری تعداد زیادی از اتباع افغانستانی به صورت غیرقانونی وارد استان ما شده‌اند.

وی اضافه کرد: اکثر این افراد پس از ورود به کرمانشاه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، کارخانجات و سیمان مشغول به کار شده بودند، این در حالی است که از سال‌های دور به واسطه وجود چالش بزرگ بیکاری در کرمانشاه ورود این دسته از اتباع و بکارگیری آنها به این استان ممنوع شده است.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا به منظور شناسایی و طرد این اتباع بیگانه غیرمجاز اقداماتی در دستور کار استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال ۱۳ مرحله عملیات شناسایی، دستگیری و طرد اتباع افغانی در استان اجرایی شده، عنوان کرد: این عملیات با همکاری دادستانی، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمد.

کریمی خاطرنشان کرد: به دنبال اجرای این عملیات‌ها، بخش زیادی از اتباع افغانی غیرمجاز در کرمانشاه شناسایی و دستگیر و از این استان طرد شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد اندکی از اتباع افغانی در کرمانشاه حضور دارند، اعلام کرد: با توجه به اینکه دوباره در آستانه فصل کشاورزی و شروع ساخت و سازها قرار داریم، بنابراین قطعاً بازهم شاهد هجوم آنها به کرمانشاه خواهیم بود، لذا از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای جلوگیری از ورود اتباع افغانی به کرمانشاه باید انجام گیرد.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: براین اساس به همه کارفرمایان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و کارخانجات هشدار می‌دهیم که از بکارگیری هرگونه اتباع افغانی خودداری کنند، در غیراینصورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت‌.

وی یادآورشد: درصورتی که از سوی نهاد یا دستگاهی در این رابطه ترک فعلی صورت گیرد؛ با آن برخورد خواهیم کرد.

به گفته این مسئول، معاون دادستان مسئول اجرای این دستورالعمل است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر حدود شش هزار نفر از اتباع و مهاجرین خارجی مجاز در کرمانشاه مقیم‌اند، گفت: عمده این افراد شامل دانشجویانی از کشورهای عراق، اقلیم کردستان، پاکستان و سوریه هسنتد.

دادستان کرمانشاه متذکر شد: بخشی از این اتباع هم یا سرمایه گذارانی هستند که در بخش‌های صنعت و تجارت استان حضور دارند و یا اینکه توریست‌هایی هستند که از کشور عراق برای انجام فرآیندهای درمانی بیماری خود به کرمانشاه آمده‌اند.