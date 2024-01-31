به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدت خدمت دوره ضرورت برابر ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، متناسب با شرایط و نیازمندی کشور تعیین می‌شود و برابر آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در سال جاری کاهش مدت خدمت دوره ضرورت، متناسب با شرایط کنونی و نیاز کشور به میزان حداقل ۱۴ ماه تعیین شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در راستای طرح تحول خدمت سربازی با شرایط فعلی، میانگین مدت خدمت در مناطق مختلف کشور و با اعمال امتیازات کسر خدمت ویژه متأهلین، کسر خدمت به تعداد فرزندان، کسر خدمت محققین و نخبگان، کسر خدمت ویژه مناطق خدمتی و… به کمتر از ۱۴ ماه رسیده و عملاً دغدغه‌ای که مورد نظر برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده تأمین شده است.

ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه عمومی و رشد و تعالی و توانمندسازی مشمولان، با همکاری و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی در سالیان اخیر ضمن افزایش حقوق سربازان در زمینه مهارت آموزی و اشتغال آنان نیز گام‌های مؤثری برداشته است.

سازمان وظیفه عمومی در این اطلاعیه عنوان کرد: کاهش مدت خدمت دوره ضرورت بیشتر از مدت تصویب شده فعلی و افزودن برخی از معافیت‌ها، باعث کمبود نیروی انسانی و کاهش بهره وری در حوزه‌های دفاعی و امنیتی سازمان‌های نیروهای مسلح می‌شود، بر این اساس ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمی بر تغییر مدت خدمت سربازی ندارد.

این سازمان در پایان تاکید کرد: برابر ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی پیرامون قوانین و مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجا می‌باشد و کلیه جوانان عزیز برابر اطلاع رسانی رسمی این سازمان، نسبت به برنامه ریزی برای آینده خود و مشارکت در امر تأمین امنیت میهن عزیزمان اقدام کنند.