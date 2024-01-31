به گزارش خبرنگار مهر، «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار کرد: کارکنان بیمهپرداز بیمارستان گاندی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار میگیرند و تا دایرشدن مجدد بیمارستان میتوانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند.
مرتضوی در حاشیه جلسه هیأت دولت:
کارکنان بیمارستان گاندی می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارکنان بیمهپرداز بیمارستان گاندی تا برقرارشدن بیمارستان میتوانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند.
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