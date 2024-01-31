کارکنان بیمارستان گاندی می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار کرد: کارکنان بیمه‌پرداز بیمارستان گاندی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرند و تا دایرشدن مجدد بیمارستان می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند.