منتقدان به زودی حامی فدراسیون دوومیدانی خواهند شد

تیمورغیاثی در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص کیفیت مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی باشگاههای کشور و حواشی رخ داده در این رقابتها گفت: خوشبختانه مسابقات به خوبی برگزار شد و نتایج خوبی را هم در این رقابتها از برخی ملی پوشان شاهد بودیم. فدراسیون این روزها واقعا تلاش زیادی دارد تا بتواند مشکلات را برطرف کند تا این رشته روزهای خوبی را در آستانه بازیهای المپیک تجربه کند.
وی افزود: شرایط اقتصادی کشور فعالیتهای مالی را برای همه سخت کرده اما مبینی و همکارانش در این وضعیت در حال بازسازی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب هستند تا میزبان شایستهای در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا باشند. بهتر است در این شرایط همه موارد را ببینیم و فقط به دنبال ضعفها نباشیم.
این پیشکسوت دوومیدانی ادامه داد: قطعا در برگزاری رقابتهای قهرمانی باشگاههای کشور کوتاهی رخ داده است و شاهد یکسری اشتباهات در بخش داوری بودیم ولی با شناختی که از مبینی دارم جای نگرانی نیست. البته اشتباهاتی که در بخش داوری رخ داده قابل توجیه نیست ولی این را هم در نظر بگیریم که در این رویداد داخلی فدراسیون به جوانها فرصت بیشتری داده بود و قطعا برای برگزاری مسابقات بین اللملی از با تجربهها استفاده خواهد شد.
مدیر سابق تیمهای ملی در واکنش به انتخاب زهرا محمودوند (مجری تلویزیون) به عنوان نایب رییس بانوان فدراسیون دوومیدانی هم گفت: محمودوند یک فرد تحصیل کرده و فعال در رشته دوومیدانی و ورزش بانوان است. انتقادهایی که به انتخاب او میشود را قبول ندارم. مطمئن باشید همان افرادی که حالا از او انتقاد میکنند در آینده نزدیک حامی او و حتی حامی فدراسیون دوومیدانی خواهند بود. البته راه درست هم این است که از فدراسیون حمایت کنیم. ما میزبان رویداد مهمی هستیم و پای آبروی کشور در میان است. باید تلاش کنیم در کنار هم میزبان خوبی باشیم.
غیاثی در پایان خاطر نشان کرد: ملیپوشان ما هنوز ورودی المپیک را به دست نیاوردند ولی خوشبختانه شرایط خوبی دارند. امیدوارم بچهها بتوانند از این فرصت میزبانی به خوبی استفاده کنند و رکوردهای خود را افزایش دهند.
