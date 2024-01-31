آخرین وضعیت ایران برای میزبانی مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا

مهدی مبینی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لیست نهایی کشورهای شرکت کننده در رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا که روزهای ٢٨ تا ٣٠ بهمن سال‌ جاری در مجموعه تخصصی آفتاب انقلاب برگزار خواهد شد، گفت: تاکنون ۲۸ کشور اعلام آمادگی کردند ولی لیست نهایی قرار است ۱۳ بهمن به ما اعلام شود. این مسابقات فرصت ویژه‌ای برای ورزشکاران کشورمان به ویژه برای بانوان است تا بتوانند رقابت خوبی را با سایر رقبای خارجی داشته باشند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: طبق قانون مسابقات هر کشوری در ماده‌های مختلف فقط حق استفاده از ۲ ورزشکار را دارد ولی ایران چون میزبان مسابقات است می‌تواند با ۳ ورزشکار در هر ماده شرکت کند که همین به تنهایی یک امتیاز ویژه برای ما خواهد بود.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی افزود: کیفیت رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا واقعا بالاست چرا که قهرمانان جهان و قهرمانان بازی‌های آسیایی در این رویداد شرکت می‌کنند علاوه بر این ورودی مسابقات قهرمانی جهان و سهمیه المپیک هم در این مسابقات توزیع خواهد شد.

مبینی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم بهترین میزبانی را داشته باشیم گفت: خوشبختانه وزارت ورزش و جوانان حمایت خوبی دارد و در خصوص بودجه هم برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد به ما کمک کرد. کمیته ملی المپیک هم قول‌هایی داده ولی تا این لحظه اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی در مورد آخرین وضعیت بازسازی مجموعه تخصصی آفتاب انقلاب نیز توضیح داد و گفت: تاکنون ۸۰ درصد کار را انجام دادیم و هفته آینده نیز کفپوش تارتان قسمت میدان را اجرا خواهیم کرد تا با آمادگی کافی میزبان این رویداد آسیایی باشیم.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به این پرسش که چه جوایزی برای مدال آوران در نظر گرفته شده است، گفت: این مسابقات جوایز ویژه ای ندارد و فقط حکم و مدال خواهیم داشت ولی برای سه نفر نخست در هر ماده پاداشی را در نظر گرفتیم که رقم آن هنوز مشخص نیست. البته این پاداش ویژه هم فقط شامل دوومیدانی کاران کشورمان خواهد شد. قرار است در پایان این هفته و در جلسه شورای فنی در مورد رقم پاداش‌ها نیز تصمیم گیری شود.

مبینی در پایان درباره ورزشکاران ایرانی حاضر در این رقابت‌ها گفت: فعلا درگیر مسابقات انتخابی هستیم و پس از پایان این رقابت‌ها اسامی نفرات شرکت کننده را اعلام خواهیم کرد.