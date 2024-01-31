پریسا عرب رکورد ملی ماده ۳۰۰۰متر را شکست و قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، صبح امروز(چهارشنبه) و در جریان برگزاری سومین روز رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی باشگاه‌های کشور پریسا عرب ورزشکار تیم آکادمی شیراز موفق شد رکورد ملی ماده ۳۰۰۰متر را جا به جا کند.

بر همین اساس این دونده بانوی کشورمان موفق شد با ثبت حد نصاب۹:۴۴.۳۱دقیقه زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کند و ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد ملی این ماده را نیز ارتقاء دهد.

گفتنی است، حد نصاب ملی قبلی این ماده با زمان ۹:۴۸.۱۶(۱۴۰۰/۱۲/۲۶-ترکیه) در اختیار پریچهر شاهی بود.

لازم به ذکر است این حد نصاب جدید ملی پس از منفی شدن آزمایش دوپینگ پریسا عرب ثبت نهایی خواهد شد.

