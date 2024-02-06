اداره فدراسیون با سرپرست خوب نیست/ وضعیت دوومیدانی بهتر شده است

هادی سپهرزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت دوومیدانی و شانس کسب سهمیه المپیک اظهار کرد: سهمیه گرفتن به صورت مستقیم در حال حاضر برای کشورهای پیشرفته هم سخت شده است. کشورهایی مانند آلمان و انگلیس هم در حال حاضر شرایط سختی دارند و شاید آنها هم نتوانند مستقیم مجوز حضور در بازی‌های المپیک را به دست بیاورند. البته هنوز تا دهم تیرماه این فرصت را داریم که بتوانیم از طریق رنکینگ به سهمیه برسیم. از دوومیدانی کاران ما ۶ ورزشکار در رنک شرایط خوبی دارند که واقعا اتفاق خوبی است. امیدوارم بتوانند در این فرصت محدودی هم که باقی مانده رکوردهای خود را افزایش دهند و شرایط خودشان را برای کسب سهمیه آسان‌تر کنند.

وی در ادامه در واکنش به ادامه فعالیت فدراسیون با سرپرست آنهم در سال منتهی به المپیک گفت: قطعا اگر انتخابات برگزار شود ثبات خوبی در فدراسیون حاکم خواهد شد. اداره یک فدراسیون با سرپرست اتفاق خوبی نیست اما این وسط یک استثنا هم وجود دارد. در این مدت فدراسیون دوومیدانی با حضور دو سرپرست خیلی بهتر از زمانی اداره شد که رئیس داشت.

قهرمان پیشین دوومیدانی اضافه کرد: افشین داوری برای مدتی سرپرست فدراسیون بود که واقعا در بخش فنی خوب بود و نتیجه آنهم کسب مدال در بازی‌های آسیایی هانگژو بود. حالا هم مبینی سرپرست فدراسیون شده که واقعا در بخش زیرساخت‌ها فعالیت خوبی دارد. البته با وجود همه این اتفاقات خوب امیدواریم هر چه سریعتر تکلیف ریاست فدراسیون مشخص شود و یک فرد واقعا دلسوز پای کار بیاید.

مربی حسین رسولی در مورد برنامه‌های این قهرمان دوومیدانی برای کسب سهمیه المپیک گفت: حسین هم تمرینات خودش را دارد و با انگیزه کار می‌کند. امیدوارم او بتواند با این پشتکاری که دارد سهمیه مستقیم المپیک را کسب کند.

سپهرزاد در پایان با اشاره به برگزاری مسابقات داخل سالن آسیا به میزبانی تهران گفت: قطعا فدراسیون در تلاش است که میزبان خوبی باشد و من هم با شرایطی که دیدم خیلی امیدوارم که شاهد مسابقات خوبی باشیم. قطعا تعداد مدال گیری ایران در این رویداد متفاوت از سایر مسابقات خواهد بود.