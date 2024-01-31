به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، دستورالعمل نحوه قطعی سازی و تعدیل مالیات و عوارض ارزش افزوده دارای شرایط در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه پیرامون «اصلاحیه دستورالعمل جز (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با توجه به تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و صدور اوراق قطعی آنها، در اجرای بند ۱ ماده ۳۰ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، پس از رسیدگی به اعتراض مودی در صورت احراز شرایط، تعدیل لازم (تا سقف ۵۰ درصد) قابل اجرا است و برای سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ نیز تعدیل درصدهای مزبور به صورت سیستمی برای مودیان مشمول، قابل اعمال خواهد بود.

مطابق این بخشنامه، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت اعتراض مؤدی، مکلف به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره یا قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بوده و در صورت اعتراض مودی به رأی هیأت حل اختلاف مالیات بدوی ظرف مهلت مقرر، مراتب قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌باشد.

شایان ذکر است در صورت اعتراض مودی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تا زمان صدور رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت است.