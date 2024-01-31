احتکار ۱۵ تن کالای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با احتکار کالاهای اساسی، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی تهران با انجام کارهای اطلاعاتی از وجود یک انبار احتکار کالاهای اساسی و مواد غذایی در محدوده شاد آباد تهران مطلع شدند.

وی اظهار داشت: کارآگاهان این پلیس در بازدید از انبار شناسایی شده، مقادیر زیادی از کالاهای اساسی و مواد غذایی از جمله قند، چای و برنج در برندهای مختلف کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه در این عملیات پلیسی ۱۵ تن کالای احتکار شده کشف شد افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی مالک انبار شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: کارشناسان ارزش کشفیات مذکور را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند و همچنین با تکمیل پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ افشاری با بیان اینکه قاچاق و احتکار کالا منجر به اخلال در نظام اقتصادی و نوسان قیمت کالاها خواهد شد، از مردم خواست در مقابله با قاچاق کالا و ارز و سایر مسائل امنیتی با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا مراجع قضائی اطلاع دهند.