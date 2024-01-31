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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

سرهنگ افشاری خبر داد؛

احتکار ۱۵ تن کالای اساسی

احتکار ۱۵ تن کالای اساسی

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف احتکار انواع کالاهای اساسی از یک انبار کالا به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با احتکار کالاهای اساسی، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی تهران با انجام کارهای اطلاعاتی از وجود یک انبار احتکار کالاهای اساسی و مواد غذایی در محدوده شاد آباد تهران مطلع شدند.

وی اظهار داشت: کارآگاهان این پلیس در بازدید از انبار شناسایی شده، مقادیر زیادی از کالاهای اساسی و مواد غذایی از جمله قند، چای و برنج در برندهای مختلف کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه در این عملیات پلیسی ۱۵ تن کالای احتکار شده کشف شد افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی مالک انبار شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: کارشناسان ارزش کشفیات مذکور را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند و همچنین با تکمیل پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ افشاری با بیان اینکه قاچاق و احتکار کالا منجر به اخلال در نظام اقتصادی و نوسان قیمت کالاها خواهد شد، از مردم خواست در مقابله با قاچاق کالا و ارز و سایر مسائل امنیتی با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا مراجع قضائی اطلاع دهند.

کد مطلب 6010427

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