چین: پکن به دبنال ایجاد روابطی پایدار با آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال‌نیوز، «وانگ ون‌بین»، سخنگوی وزارت خارچه چین امروز جمعه اعلام کرد پکن امیدوار است که روابط پایدار و قابل‌پیش‌بینی را با واشنگتن توسعه دهد.

وی دراین‌باره گفت: ما انتظار داریم که چین و ایالات متحده برای تحقق اجماع مهمی که رهبران کشورهایمان در نشست (نوامبر ۲۰۲۳ سران همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC)) در سانفرانسیسکو به دست آوردند، با یکدیگر همکاری کنند تا دیدگاه خود را اجرایی کنند.

وی همچنین افزود: پکن امیدوار است توسعه روابط دوجانبه بیشتر بین چین و ایالات متحده، بر موانع غلبه کند، مداخله‌ها را حذف و روابط دوجانبه را پیوسته توسعه دهد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به این سوال که آیا گفتگوی تلفنی بین شی جین پینگ، رییس جمهور چین و جو بایدن، رییس جمهور آمریکا ممکن است به زودی انجام شود، اظهار داشت که هیچ اطلاعات مرتبطی برای به اشتراک گذاشتن با مطبوعات ندارد.

در ۳۰ ژانویه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که او و وانگ یی، وزیر امور خارجه چین بر سر برنامه‌ریزی تماس تلفنی بین سران دو کشور در آینده نزدیک به توافق رسیده‌اند.

جنگ اوکراین و مسئله تایوان از جمله حوزه‌هایی است که آمریکا و چین دچار اختلاف و درگیری هستند.«چن بینهوا ین» سخنگوی دفتر امور تایوان دولت چین روز چهارشنبه گفت که تایوان هر لحظه ممکن است از «سرباز پیاده» آمریکا به قربانی تبدیل شود. وی در یک نشست خبری با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌جمهور سابق آمریکا گفت: ایالات متحده از اصلِ «اول آمریکا» پیروی می کند، بنابراین تایوان می تواند هر لحظه از یک سرباز پیاده به یک قربانی تبدیل شود.

در جولای ۲۰۲۳، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده به فاکس نیوز گفت که تایوان حوزه تجارت نیمه‌هادی‌ها را از دسترس ایالات متحده خارج کرده است.

تایوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان نیمه هادی ها در جهان است؛ تجهیزاتی که در همه چیز از صنعت خودرو گرفته تا تجهیزات نظامی استفاده می شود. شرکت تولید نیمه هادی تایوان (TSMC) بزرگترین سازنده تراشه قراردادی در جهان است.

وب‌سایت نشنال اینترست دیروز سه‌شنبه در یادداشتی به قلم «دنی روی» به سرنوشت تایوان در صورت پیروزی دونالد ترامپ پرداخت.در این یادداشت به بیانیه اخیر دونالد ترامپ در مورد تایوان اشاره شده است بدین مضمون که به نظر نمی‌رسد که اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده انتخاب شود سیاست خارجی ایالات متحده بتواند به طرز چشمگیری در مورد تایوان تغییر کند چه بسا که شرایط بدتر هم خواهد شد.