تهران در فهرست ۲۰ پایتخت آلوده جهان قرار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه تهران در بین ۲۰ پایتخت آلوده جهان از نظر آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون قرار ندارد، گفت: شهرهای انجامنا در چاد با غلظت سالانه ۹۰، دهلی نو در هند با غلظت ۸۹ و بغداد در عراق با غلظت ۸۷ میکروگرم بر متر مکعب، سه پایتختی هستند که میزان آلاینده مذکور در هوای آنها بسیار بالاست.
وی بعد از نام بردن چهار شهر، منامه در بحرین، داکا در بنگلادش، اوگادوگو در بورکینافاسو و پایتخت کویت، که غلظت آلودگیشان بین ۵۰ تا ۷۰ میکروگرم بر متر مکعب است، بیان کرد: ۱۱ شهر در نقاط مختلف جهان شامل ابوظبی، دوشنبه، قاهره، ابوجا، ریاض، خارطوم، دوحه، کیگالی، کاتماندو، اسلامآباد و هانوی نیز پایتختهایی هستند که غلظت آلودگیشان بین ۴۰ تا ۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است و ردیفهای هشتم تا هجدهم جدول پایتختهای آلوده جهان را تشکیل میدهند.
میرزایی قمی با اعلام اینکه کامپالا در اوگاندا، نوزدهمین و جاکارتا در اندونزی، بیستمین پایتخت آلوده جهان هستند، از تهران به عنوان بیست و یکمین پایتختی که در این جدول نامش به ثبت رسیده است، نام برد و گفت: بعد از تهران، شهرهای تاشکند، سارایهوو، ایروان، آدیسآبابا، اولانباتور و آکرا قرار دارند که غلظت آلودگیشان بالای ۳۰ میکروگرم بر متر مکعب است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از وینتیان در لائوس به عنوان سیامین، پایتخت مکزیک به عنوان چهلمین، پایتخت گواتمالا به عنوان پنجاهمین، ورشو در لهستان به عنوان شصتمین، براتیسلاوا در اسلوواکی به عنوان هفتادمین، بوداپست در مجارستان به عنوان هشتادمین، مادرید در اسپانیا به عنوان نودمین و لیسبون در پرتقال به عنوان صدمین شهر آلوده جهان نام برد و افزود: با توجه به سختگیرانه شدن سطح رهنمود کیفیت هوای سازمان بهداشت جهانی غلظت سالانه آلاینده PM۲.۵ به ۵ میکروگرم بر مترمکعب در سال ۲۰۲۱، از ۱۱۶ پایتخت جهان که مورد ارزیابی قرار گرفتهاند، غلظت ذرات معلق زیر دو و نیم میکرون ۸ شهر کمتر از ۵ میکروگرم بر متر مکعب است.
وی از کانبرا در استرالیا، همیلتون در برمودا، سنخوان در پورتوریکو، ریکیاویک در ایسلند، نومئا در کالدونیای جدید، سنتجورجز در گرانادا، تالین در استونی، پورتآواسپین در ترینیداد و توباگو، هلسینکی در فنلاند و کیپتاون در آفریقای جنوبی به عنوان ۸ پایتخت جهان که مردم آنها طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، هوای سالم تنفس میکنند، نام برد و تأکید کرد: پنومپن در کامبوج، توکیو در ژاپن و پایتخت سنگاپور، سه پایتخت آسیایی هستند که مردم آنها هوای نسبتاً سالم استنشاق میکنند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا با اعلام اینکه آلودهترین پایتختهای جهان در قاره آسیا و به طور مشخص در منطقه خاورمیانه واقع شدهاند، خاطرنشان کرد: در جدول باکیفیتترین کشورهای جهان از نظر وضعیت آلودگی هوا نیز به ترتیب کشورهای گوام، پولینزی فرانسه، جزایر ویرجین، برمودا و نیز بونِیر، سینت یوستیشس و سبا در صدر جدول و کشورهای چاد، عراق، پاکستان، بحرین و نیز بنگلادش در قعر جدول قرار دارند و ایران، نیز مانند تهران در رتبه بیست و یکم جدول واقع شده است.
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