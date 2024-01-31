تکلیف جذب ۱۶۰ نخبه در هیات علمی دانشگاه ظرف مدت یک هفته مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیصد و سی یکمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی در روزسه شنبه دهم بهمن ماه با حضور دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی در محل دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ظرفیت ۲۰ هزار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: رسیدن به افقی که مقام معظم رهبری برای دانشگاه آزاد رهنمود نمودند میسر نخواهد بود مگر با جذب و نگهداری از اساتید سرآمد که با اقدامات صورت گرفته در این راستا همه فراخوان‌ها در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور با عملیاتی شدن دو سند آموزشی در حوزه علوم پزشکی که به تأیید وزارت بهداشت رسیده و حوزه غیر پزشکی مبتنی بر مصوبه ۸۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور و هماهنگی آمایش اقتصادی و اجتماعی با نظام آموزشی تا شهرستان‌ها در این دوره به انجام رسیده است.

در ادامه جلسه دکتر محمدعلی کی نژاد رئیس هیات عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تبریک اعیاد ماه رجب، اظهار کرد: با گسترش دانشگاه‌های دولتی، آزاد و غیر انتفاعی، نگرانی‌هایی برای وضعیت آینده آموزش عالی کشور مطرح بود که با طرح آمایش آموزش عالی کشور و جذب استاد بر مبنای آن در فراخوان‌های گذشته سعی شد در نگاه کلان رعایت شود و از فراخوان‌های آتی باید رعایت طرح آمایش مدنظر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث تعارض منافع اعضای هیأت علمی عهده‌دار پست در هیأت رئیسه دانشگاه، قبلاً تاکید شده بود رسیدگی به پرونده‌های آنها به دانشگاه‌های هم عرض فرستاده شود که با توجه به طولانی شدن فرایند و از دست رفتن سهمیه، پرونده‌ها به هیأت مرکزی جذب ارسال شود.

سپس سرپرست مرکز امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از اقدامات انجام شده دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کرد و ضمن اعلام تعیین تکلیف و از دستور کار خارج کردن پرونده‌های مربوط به قبل از سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: پرونده‌های فراخوان خرداد امسال در بخش پزشکی و غیر پزشکی صددرصد مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفت و فراخوان بهمن ماه امسال در دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد.

در ادامه جلسه دکتر کی نژاد یادآور شد: فراخوان نیمه متمرکز بهمن ماه ۱۴۰۲ مطابق تقویم مصوب هیأت عالی جذب با اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدا تا ۱۸ بهمن ماه در جریان است و فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد.

در ادامه جلسه نماینده بنیاد ملی نخبگان گزارشی از آخرین وضعیت پرونده ۱۶۰ نفر نخبه ارائه و تأیید سازمان برنامه و بودجه خبر داد که دکتر کی نژاد ضمن تشکر از اقدامات سازمان اداری و استخدامی و سازمان مدیریت خاطرنشان کرد با توجه به اجرای قانون و تاکید مقام معظم رهبری در صدور احکام این ۱۶۰ نفر ظرف مدت یک هفته انجام بپذیرد تشریفات اداری پرونده ۴۰ نفر نخبه جدید با توجه به مدت زمان دوماهه انجام، فرآیند اقدام شده و گزارشی از اقدامات انجام شده در جلسه آتی هیأت عالی جذب در این خصوص ارائه شود.

سپس رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت با توجه به عدم استفاده آن وزارت از ظرفیت ردیف نخبگان، خواستار اقدام برای پرونده ۵۵ نفر از نخبگان مفتخر به کسب جایزه شهید شهریاری شد و عنوان کرد مسأله هیأت علمی پژوهشی در فراخوان امسال با سازمان اداری و استخدامی حل نشده که با توجه به موضوع مهاجرت نخبگان خواستار تسریع در روند سازوکار اجرایی در سازمان اداری و استخدامی شد.

دکتر کی نژاد با اشاره به این مساله برای از دست نرفتن زمان و ایجاد تبعات اجتماعی نخبگان و رفع مشکلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد داد: سازمان اداری و استخدامی برای پژوهشگاه‌های این وزارتخانه که مجوز شورای گسترش آموزش عالی مربوطه را دارند، سهمیه جذب ۲۵۰ عضو هیأت علمی پژوهشی در فراخوان بهمن ماه جاری اختصاص دهد و برای اعضای هیأت علمی پژوهشی که طرح آنها به اتمام رسیده، یکسال دیگر تا تعیین تکلیف روند اداری و اجرایی و اخذ مجوزها از سوی سازمان اداری و استخدامی، برای پژوهشگاه‌های بدون مجوز، فرصت بدهد که در صحن به تصویب برسد.

همچنین در جلسه مقرر شد برای حل معضل کمبود نیروی انسانی در بخش درمان و پرستاری در مناطق محروم تفاهم نامه‌ای میان دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف یک ماهه آینده آماده و برای تأیید هیأت عالی جذب، در صحن ارائه شود.

در ادامه جلسه نتیجه تعدادی پرونده‌های ماده ۱۵ در صحن هیأت عالی جذب قرائت و به تأیید رسید و سپس تعدادی از اعضای کارگروه صلاحیت عمومی و هیأت اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی زابل، علوم پزشکی شاهرود، علوم پزشکی شهرکرد و دانشگاه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سیستان و بلوچستان، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، جهرم، الزهرا، شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های اصفهان، مازندران، خوزستان تأیید شد.

در پایان جلسه رئیس هیأت عالی جذب در تذکری یادآور شد مسئولان دبیرخانه‌هایی که جدیداً منصوب شده‌اند باید به تأیید دبیر هیأت عالی جذب برسند و همچنین افرادی که در فراخوان شرکت می‌کنند در صورت اجماع اعضای هیأت اجرایی جذب، با متقاضی قرارداد حق التدریس با مزایای مرتبه استادیار رتبه یک منعقد شود.