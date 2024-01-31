۵۵ هزار شغل در مازندران ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور عصر چهارشنبه در نشست ائمه جمعه استان مازندران با اظهار اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران استعدادها در ملت ایران شکوفا شد و سه رکن رهبری، مردم و ایدئولوژی در آن نقش داشت، افزود: برای تداوم انقلاب اسلامی نیازمند استمرار سه رکن هستیم.

وی با بیان اینکه ۲۲ سفر شهرستانی استانداری مازندران تجلی خدمت به مردم را نشان می‌دهد، افزود: در سال جاری شعار مهار تورم و رشد تولید در دستور کار قرار گرفته و در زمینه مهار تورم در استان نرخ آن ۴۲.۲ درصد کاهش یافته است.

وی با اظهار اینکه متوسط رشد تورم در کشور ۴۳.۱ است، در زمینه اشتغال گفت: تقلیل نرخ بیکاری یکی از مهمترین دغدغه‌های کشور است و نرخ بیکاری استان به ۵.۱ درصد رسید و بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در کشور داریم.

خیریان پور با اظهار اینکه امسال ۵۵ هزار نفر اشتغال در استان ثبت شد که شش هزار و ۷۰۰ درصد مربوط به فارغ التحصیلان بیکار است، افزود: در حالی که متوسط نرخ بیکاری کشور ۷.۶ است.

خیریان پور افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در استان را توفیق دیگری برشمرد و گفت: رتبه چهارم را در رشد اقتصادی در کشور داریم و برای اولین بار در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی استان مثبت شد و به ۴.۱۱ درصد رسید.

معاون استاندار مازندران یادآور شد: در سال جاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش بینی شده است و بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری از دیگر تأکیدات استاندار مازندران به شمار می‌رود و در این راستا نیز برنامه‌های اجرا شده است.

وی شماره مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت را ۱۲۹ مصوبه ذکر کرد و گفت: مازندران رتبه سوم امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور دارا است.