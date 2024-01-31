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کد مطلب 6010540
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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸

خلاصه بازی ژاپن و بحرین؛ پیروزی بی دردسر سامورایی‌ها

خلاصه بازی ژاپن و بحرین؛ پیروزی بی دردسر سامورایی‌ها

تیم ملی فوتبال ژاپن با برتری ۳ بر یک مقابل بحرین به یک چهارم جام ملت‌های آسیا رسید.

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