دریافت 45 MB کد مطلب 6010540 https://mehrnews.com/x346n6 ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸ کد مطلب 6010540 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸ خلاصه بازی ژاپن و بحرین؛ پیروزی بی دردسر ساموراییها تیم ملی فوتبال ژاپن با برتری ۳ بر یک مقابل بحرین به یک چهارم جام ملتهای آسیا رسید. کپی شد مطالب مرتبط ژاپن با شکست بحرین صعود کرد/ ساموراییها در انتظار تیم ملی ایران برتری سامورایی ها مقابل بحرین در نیمه اول رسانه ایتالیایی: ایران و ژاپن راهی یک چهارم نهایی می شوند برچسبها جام ملتهای آسیا ژاپن تیم ملی فوتبال ژاپن بحرین تیم ملی فوتبال بحرین جام ملت های آسیا 2023 - قطر
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