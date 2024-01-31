به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال بحرین و ژاپن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۵ در ورزشگاه «الثمامه» قطر با قضاوت «احمد العلی» اردنی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ژاپنی‌ها به پایان رسید. ریتسو دوآن (۳۱)، تاکفوسا کوبو (۴۹) و آیاسه یوئدا (۷۲) برای ژاپن گلزنی کردند. ضمن اینکه زیون سوزوکی دروازه‌بان ژاپن (۶۴ گل به خودی) زد.

ترکیب تیم ملی فوتبال بحرین: ابراهیم لطف الله، عادل محمد، سید مهدی باقر، ولید محمد الحیام، علی حسن علی سلمین (۲+۹۰- عبدالله الخلاسی)، کمیل حسن الاسود (۷۷- عبدالله الحشاش)، محمد الحردان (۷۷- موزس جونا)، جاسم احمد الشیخ (۲+۹۰- خلایف)، علی جعفر مدان، مارهون (۶۴- مهدی فیصل الحمیدان) و هیلال

ترکیب تیم ملی فوتبال ژاپن: زیون سوزوکی، یوتا ناکایاما، تاکهیرو تومیاسو، کو ایتاکورا، مایکوما، رئو هاتاته (۳۶- هیدماسا موریتا)، واتارو اندو، تاکفوسا کوبو (۶۸- تاکومی مینامینو)، کیتو ناکامورا (۶۸- کائورو میتوما)، ریتسو دوآن (۸۰- ماچیدا) و آیاسه یوئدا (۸۰- تاکوما آسانو)

بازی تاکتیکی و پایاپای در نیمه اول

بازی از ابتدا بین دو تیم پایاپای پیگیری می‌شد، دو تیم حملات زیادی را روی دروازه یکدیگر ندارک دیدند تا به گل برسند اما راهی به جایی نبردند. مهم‌ترین موقعیت این دیدار در دقیقه ۸ برای ژاپن رقم خورد. جایی که توپ ارسالی از روی کرنر را تومیاسو با ضربه سر به سمت دروازه بحرین زد اما این لطف الله دروازه‌بان بحرین بود که با یک واکنش زیبا توپ را به کرنر فرستاد.

در ادامه این بازیکنان بحرین بودند که دست به حمله زدند تا به گل برسند اما حمله جدی و بحرینی‌ها توسط کمک داور احمد العلی آفساید اعلام شد و توپ در اختیار بازیکنان ژاپن قرار گرفت.

گل برتری برای سامورایی‌ها

حملات متعدد بازیکنان ژاپنی جواب داد و آنها پشت محوطه جریمه صاحب یک موقعیت شدند که شوت زیبا و خطرناک بازیکن ژاپن به تیر دروازه برخورد کرد اما ریباند این توپ را ریتسو دوآن آن را در دقیقه ۳۱ به تور دروازه بحرین چسباند تا سامورایی‌ها یک بر صفر از حریف خود پیش بیافتد.

گل اول تیم ملی فوتبال ژاپن

بازی آرام و بدون موقعیت بعد از گل ژاپن

بعد از گل اول ژاپنی‌ها بازی آرام و بدون فشار دو تیم در میانه‌های میدان در جریان بود، ژاپنی‌ها هم که به هدف خود رسیده بودند خیلی میل به حمله نداشتند و بازی بدون موقعیت خاصی ادامه پیدا کرد.

شروع طوفانی ژاپن و گل دوم

بازیکنان تیم ملی فوتبال ژاپن نیمه دوم را هم پر قدرت آغاز کردند و از همان ابتدا حملات خود را روی دروازه بحرین تدارک دیدند تا اینکه در دقیقه ۴۹ بازیکنان ژاپن به گل رسیدند اما کمک داور گل دوم آنها را مردود اعلام کرد. بعد از اعلام آفساید کمک داور ویدئویی به دلیل پاس رو به عقب ابزیکنان بحرین نظر داور را تغییر داد تا دومین گل سامورایی‌ها تأیید و ثبت شود.

گلی که مردود اعلام شد

در دقیقه ۶۲ بازیکنان ژاپن روی یک حمله‌ای که تدارک دیده بودند با پاس کاری منظم به دروازه بحرین رسیدند و گلزنی هم کردند اما این بار کمک داور به درستی آفساید بازیکن ژاپنی را اعلام کرد تا گل شاگردان موریاسو مردود اعلام شود.

امیدواری بحرینی‌ها با گل به خودی حریف

بحرینی‌ها که نمی‌خواستند شکست سنگینی را از حریف بپذیرند، برای کم کردن فاصله موقعیت‌هایی را روی دروازه حریف ایجاد کردند که در دقیقه ۶۴ صاحب یک ضربه کرنر شدند. این ضربه با دفع ناقص دروازه بان ژاپن همراه شد و زمانی که او قصد داشت توپ را از روی خط دروازه دفع کند با مدافع خودی برخورد کرد و ناهماهنگی این دو باعث شد توپ وارد دروازه شود.

تیر خلاص سامورایی‌ها بر پیکر بحرین

شاگردان موریاسو که برای پیروزی در این دیدار کار سختی نداشتند در دقیقه ۷۲ ضد حمله سرعتی دیگری را در دستور کار قرار دادند که یوئدا از سمت راست وارد محوطه جریمه شد و با ضربه‌ای زمینی و محکم توپ را از بین پاهای دروازه بان بحرین به گل تبدیل کرد تا خیال چشم بادامی‌ها بابت پیروزی و صعود به مرحله یک چهارم نهایی راحت شود.

ژاپنی‌ها با صعود به مرحله یک چهارم نهایی باید منتظر برنده دیدار ایران و سوریه باشند که امروز چهارشنبه و از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد.