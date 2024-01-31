ماموریت بزرگ ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش نمایش عزت جمهوری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی احمدی ظهر چهارشنبه در همایش «اقتدار ۳۶۰ در چهل و پنجمین فجر انقلاب» که به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه و با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیر سلیمان طاهری فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش در غرب کشور برگزار شد، اظهار کرد: مأموریت بزرگ ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نمایش عزت و اقتدار جمهوری اسلامی بود.

وی افزود: اقدام این ناوگروه برای دور زدن دنیا از طریق دریا، اقتدار جمهوری اسلامی و قدرت نیروی دریایی ارتش را به رخ جهانیان کشید.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: این ناو گروه با عبور از اقیانوس آرام اقدام به دور زدن کره زمین کرد و وارد قاره آمریکا شد که نشان از توانمندی متخصصان داخلی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی به حماسه آفرینی نیروی دریایی ارتش در مأموریت ناوگروه ۸۶، خاطرنشان کرد: مأموریت دریانوردی به دور کره زمین با ناوشکن دنا برگی زرین در تاریخ افتخارات ارتش جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

احمدی در پایان سفر ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی را نمایش ایمان و اراده ملت بزرگ ایران در جهان دانست.