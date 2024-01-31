سرمربی ژاپن: از قدرت خط حمله ایران آگاهم/ بازی بزرگی خواهد بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، هاجیمه موریاسو در نشست خبری پس از دیدار تیم ملی فوتبال ژاپن مقابل بحرین که به برتری ۳ بر یک ژاپن انجامید، اظهار داشت: این نتیجه حاصل تلاش بازیکنان و کادر فنی ژاپن در تمرینات بود. شش روز زمان برای استراحت و تمرین داشتیم که خودمان را به‌خوبی آماده کردیم.

وی با بیان اینکه برخی اشکالات سامورایی آبی در تمرینات هفته گذشته برطرف شده است، گفت: ما تلاش کردیم بهتر از گذشته باشیم. نباید فراموش کنیم که فوتبال آسیا در حال پیشرفت است و همه تیم‌های آسیایی که در جام ملت‌های آسیا حضور دارند، با گذشت زمان بهتر می‌شوند. بازیکنان ما با تمام وجود تلاش می‌کنند تا در هر مسابقه عملکرد خوبی داشته باشند.

سرمربی ژاپن در مورد دفاع پُراشتباه تیمش و اینکه ممکن است سامورایی آبی در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا تاوان سختی مقابل ایران از همین ناحیه بدهد، خاطرنشان کرد: ما عملکرد خوبی در خط دفاعی داشتیم و همان کاری را انجام دادیم که تمرین کرده بودیم. هیچ تیمی بی‌نقص نیست و ما می‌توانیم بهتر از این باشیم.

موریاسو درباره احتمال بازی با ایران در صورت پیروزی این تیم مقابل سوریه تصریح کرد: اگر به مصاف ایران برویم، می‌دانیم که حریف خط حمله قدرتمندی دارد و ایران در خط حمله از نفرات توانایی بهره می‌برد. بازی بزرگی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از اشتباهات خودمان درس بگیریم تا عملکرد خوبی داشته باشیم. گلی که خوردیم، حاصل یک اشتباه بود و ما باید برای بازی‌های آینده بهتر از این باشیم.