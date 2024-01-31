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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

سرمربی ژاپن: از قدرت خط حمله ایران آگاهم/ بازی بزرگی خواهد بود

سرمربی ژاپن: از قدرت خط حمله ایران آگاهم/ بازی بزرگی خواهد بود

«هاجیمه موریاسو» پس از برتری برابر بحرین و صعود به مرحله یک چهارم نهایی و دیدار احتمالی با تیم ملی ایران به قدرت خط حمله تیم ملی کشورمان اذعان کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، هاجیمه موریاسو در نشست خبری پس از دیدار تیم ملی فوتبال ژاپن مقابل بحرین که به برتری ۳ بر یک ژاپن انجامید، اظهار داشت: این نتیجه حاصل تلاش بازیکنان و کادر فنی ژاپن در تمرینات بود. شش روز زمان برای استراحت و تمرین داشتیم که خودمان را به‌خوبی آماده کردیم.

وی با بیان اینکه برخی اشکالات سامورایی آبی در تمرینات هفته گذشته برطرف شده است، گفت: ما تلاش کردیم بهتر از گذشته باشیم. نباید فراموش کنیم که فوتبال آسیا در حال پیشرفت است و همه تیم‌های آسیایی که در جام ملت‌های آسیا حضور دارند، با گذشت زمان بهتر می‌شوند. بازیکنان ما با تمام وجود تلاش می‌کنند تا در هر مسابقه عملکرد خوبی داشته باشند.
سرمربی ژاپن در مورد دفاع پُراشتباه تیمش و اینکه ممکن است سامورایی آبی در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا تاوان سختی مقابل ایران از همین ناحیه بدهد، خاطرنشان کرد: ما عملکرد خوبی در خط دفاعی داشتیم و همان کاری را انجام دادیم که تمرین کرده بودیم. هیچ تیمی بی‌نقص نیست و ما می‌توانیم بهتر از این باشیم.

موریاسو درباره احتمال بازی با ایران در صورت پیروزی این تیم مقابل سوریه تصریح کرد: اگر به مصاف ایران برویم، می‌دانیم که حریف خط حمله قدرتمندی دارد و ایران در خط حمله از نفرات توانایی بهره می‌برد. بازی بزرگی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از اشتباهات خودمان درس بگیریم تا عملکرد خوبی داشته باشیم. گلی که خوردیم، حاصل یک اشتباه بود و ما باید برای بازی‌های آینده بهتر از این باشیم.

کد مطلب 6010639
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
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      ایران تنها به عدم تاکتیک سرمربیش میبازه تیمای دیگه چرا راحت پیشرفت کردن و چرا راحت فوتبال بازی میکنن جلوی ایران تنها دلیلش دانش بالا و به روز سرمربیاشون هست و بس قلعه نوعی چه ایران قهرمان بشه ک نمیشه و چه نشه باید بره چون نشون داد هیچ تاکتیک و فن و پلنی تو بازیاش نداره
    • ادرین 9@ IR ۰۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 1
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      اگ بیرانوند سه تا فراواکنش داشته باشه و هحاجمای مابتونن از کمترین موقعیت بیسترین بهره رو ببرن و هول نشن و شانسم باما باشه میبریم دقیقه ۷۰بازی ک رامین خسته میشه اسدی و مقانلو برن نوک حمله ک رامین دیگه نخاد نفوذ کنه بیشترارسال کنه واسه سرزنی اون دوتا مهاجم فیزیکی و سرزن احتمال بردن بیشتر میشه
    • ادرین 9@ IR ۰۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
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      بهترین مهاجم دنیا هم ک باشی وقتی استرس بهت غلبه کنه تمام شاخصه های فنی و خلاقیت و راهایی ک میتونستی ب راحتی ب گل برسی رو برات تعطیل میکنه حتی توان وانرژی ادمم خالی میکنه.اما اگ ی مهاجم اماتور باشی وقتی استرس نداشته باشیو ب استرس غلبه کنی سخترین موقعیتام میتونی گل کنی

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