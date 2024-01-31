طرد اتباع غیرمجاز با جدیت توسط فرمانداران استان تهران پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی، عصر چهارشنبه در جلسه اجرایی قرارگاه طرد اتباع غیرمجاز استان تهران که با ریاست علیرضا فخاری، استاندار تهران و با حضور احسان حیدری سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، فرمانداران و دیگر مسئولان برگزار شد، با تاکید بر طرد اتباع غیر مجاز در کنار دیگر اقدامات اظهار کرد: در خصوص اتباع غیر مجاز ساماندهی معنایی ندارد و فقط باید بازگشت به کشورهای مبدا صورت بگیرد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران عنوان کرد: این طرح زمانی با موفقیت اجرایی می‌شود که همه فرمانداران استان تهران پیگیر بازگشت اتباع غیر مجاز شهرستان حوزه خود باشند.

نایبی از فرمانداران خواست تا مشکلات موجود در حوزه طرد اتباع غیر مجاز و یا مسائل موجود در حوزه ساماندهی اتباع را با مسئولین این اداره کل مطرح کنند.

بر اساس این گزارش در پایان این جلسه هر یک از فرمانداران به ارائه نقطه نظرات، مشکلات و سوالات خود پیرامون نحوه طرد و چگونگی اجرای هدفمند آن، نحوه توزیع کارت هوشمند و دیگر مسائل موجود در حوزه اتباع پرداختند.