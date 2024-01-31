دریافت 7 MB کد مطلب 6010813 https://mehrnews.com/x346tG ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷ کد مطلب 6010813 فیلم هنر فیلم هنر ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷ احسان یاسین برای مردم غزه خواند نمایشی با موضوع غزه با صدای احسان یاسین خواننده در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر اجرا شد. کپی شد مطالب مرتبط اعلام اسامی راهیافتگان به شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بلیتفروشی کنسرت رمضانی احسان یاسین آغاز شد شنیدن نواهایی به افتخار میلاد علی اعلی(ع)/ این صدای عشق است شنیدن ملودیهایی برای رمضان/ شما برای من به این کنسرت نیامدید! امید نعمتی یک آلبوم جدید منتشر کرد/ این بار«پالت» نیست! نمایشگاه جشنواره ملی عکس معدن در خانه هنرمندان برگزار میشود برچسبها احسان یاسین غزه حمایت از غزه جشنواره فیلم فجر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
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