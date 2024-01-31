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کد مطلب 6010813
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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷

احسان یاسین برای مردم غزه خواند

احسان یاسین برای مردم غزه خواند

نمایشی با موضوع غزه با صدای احسان یاسین خواننده در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر اجرا شد.

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