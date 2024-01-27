به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، پس از پایان داوری نهایی آثار هنرمندان متقاضی حضور در فجر شانزدهم، ترکیب‌ نهایی راه‌یافتگان به نمایشگاه این رویداد هنری در رشته‌های طراحی و نقاشی، طراحی گرافیک، تصویرسازی، عکاسی، خوشنویسی، نگارگری، کارتون و کاریکاتور، مجسمه‌سازی، سرامیک و آبگینه هنری، رسانه‌های هنری جدید، طراحی فرهنگ‌محور و بخش موضوعی قله‌ها مشخص شد.

در بخش رقابتی آزاد ۶۱۹ اثر از ۴۵۳ هنرمند و در بخش قله‌ها ۱۲۴ اثر از ۸۶ هنرمند روی دیوار خواهد رفت. در بخش طراحی‌ فرهنگ‌محور ۲۶ اثر از ۱۸ هنرمند و در بخش دیوارنگاری شهری، ۴۰ اثر از ۴۰ هنرمند به نمایش درمی‌آید. در بخش بازار هنر، ۱۱۲ اثر از ۹۳ هنرمند روی دیوار می‌رود. در بخش مفاخر هنرهای تجسمی به روایت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، ۶۶ اثر از ۵۵ هنرمند و در بخش آینه در آینه ۳، ۹۷ اثر از ۲۵ هنرمند روی دیوار می‌رود.

همچنین، در بخش تجسم هنر (بخش ویژه استان‌ها) نیز بیش از ۱۴۰۰ اثر از ۴۲۰ هنرمند به نمایش درخواهد آمد. در بخش ناشران کتاب‌های تجسمی، ۱۵۰ عنوان کتاب و در بخش فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی نیز ۷ اثر از ۷ هنرمند به فجر شانزدهم راه یافتند.

امسال ۴۹ هنرمند در بیش از یک رشته حضور دارند و ۳ هنرمند نیز به صورت همزمان در سه بخش حاضر هستند. همچنین مسن‌ترین هنرمند راه‌یافته به نمایشگاه، ۸۰ سال و جوان‌ترین هنرمند راه‌یافته ۱۸ سال سن دارد.

طراحی و نقاشی

تعداد آثار منتخب: ۹۷ / تعداد هنرمندان منتخب: ۶۵

نعیمه آهنگری (نقاشی) / فاطمه احمدی جزنی (نقاشی) / مرمر ارژن (طراحی) / فاطمه اسکندری جهمانی (نقاشی) / زهرا افخمی (نقاشی) / نیلوفر ایزدی (نقاشی) / رضا پورزرین (طراحی) / سامان جعفری (نقاشی) / مهدی جعفری (نقاشی) / سمیه چراغعلی گل (نقاشی) / زهرا حائری (طراحی) / مهرانه حاجی هاشمی (نقاشی) / مجتبی حجازی (نقاشی) / سیدرضا حسینی (طراحی) / سیدرضا حسینی (نقاشی) / علیرضا حسینی صدر (طراحی) / عبدالرسول حکیم (طراحی) / عبدالرسول حکیم (نقاشی) / رقیه حیدری (نقاشی) / زهرا حیدری علی کمر (نقاشی) / رخساره داوطلب حقیقی (نقاشی) / لیلا راهل (نقاشی) / الهام رضایی (نقاشی) / سید کمال الدین رفیعی (نقاشی) / رضا رفیعی راد (طراحی) / ریحانه روشندل (نقاشی) / مصطفی سروریان (نقاشی) / فرزانه سروندی (نقاشی) / محمد حسین سوقندی (نقاشی) / عبدالرسول شریفی (نقاشی) / ریحانه شکاری (نقاشی) / سمیه صادقی پری (نقاشی) / طاهره صیاد عبدی (نقاشی) / سمیه صیادزاده (نقاشی) / محمد جواد طاهرخانی (نقاشی) / محمود طوفان (طراحی) / میلاد(سید حمیدرضا) عمادی(عمادی مقدم) (طراحی) / میلاد(سید حمیدرضا) عمادی(عمادی مقدم) (نقاشی) / فاطمه غزالی مطلق (طراحی) / اشکان غفارزاده (نقاشی) / ناصر غفارزاده (نقاشی) / افسانه غفوری (نقاشی) / مراد فتاحی (نقاشی) / عاطفه فهیمی نسب (نقاشی) / بدرالسادات قاری سید فاطمه (نقاشی) / عاطفه قاسمی (نقاشی) / پروانه قاسمی آقباش (طراحی) / مریم(اسرا) گل محمدی (طراحی) / سجاد گمار (نقاشی) / مائده محمدی (نقاشی) / کاظم محمدی (نقاشی) / الهه محمدی معروفی (نقاشی) / مریم مدنی فرد (نقاشی) / آذین مرادی (طراحی) / پارسا مسعودی (طراحی) / فاطمه معرفاوی (نقاشی) / امیرمحمد مقدم (طراحی) / امیرمحمد مقدم (نقاشی) / بهزاد نقاش (نقاشی) / فاطمه نمازی (نقاشی) / مریم نوروزی (نقاشی) / زهرا(صحرا) نویدی بنه کهل (نقاشی) / آرش نیک‌نژاد (نقاشی) / علیرضا نیکزاده (نقاشی) / مرتضی هجرتی طلوعی (نقاشی) / اکبر هرمزی (نقاشی) / عاطفه هنرمند (نقاشی) / سمانه کاظمی (نقاشی) / عبادالله کرمی کالوس (طراحی).

طراحی گرافیک

تعداد آثار منتخب: ۸۰ / تعداد هنرمندان منتخب: ۴۹

متین اعتباریان / محمد اهوز / محمود بازدار / محمدعلی بهمنی / مهران پندار / علیرضا پوراکبری / محمد ترک / محمد تقی‌پور / رضوان جهانی / نسیم حسن گرجی / سپیده حسین جواد / علیرضا حصارکی / رسول حق جو / امیرعلی خدابنده / حمیدرضا خوش‌گفتار / محمد رازقی / زینب ربانی خواه / مرتضی رحمتی / محمدرضا رضانژاد / بهروز شریفی / امیرحسین عبادیان دهکردی / محمدرسول عسگری / سیدصدرالدین علوی / علی علوی راد / مهدی غلامی / محمد رضا غنچه علی / آیسا فخاری / الناز فلاحی / وحید فنودی / سیدمحمدهادی قادری / میثم گل بابایی / ایمان مانده گاری / مجتبی مجلسی / محمدحسین مجیدپور / معین محمدجانپور / علیرضا محمدیان / سیدجواد مظفری / حامد مغروری / محمدحسین مویدی / امیرحسین میرابی مقدم / میثم نامدار / رامین ندیمی / لیلا نیرومند / فرهاد هدایت / ابوالفضل کریمی / سمانه کریمی / مریم کریمی / ملیکا یادگاری / احمد یونسی.

تصویرسازی

تعداد آثار منتخب: ۸۶ / تعداد هنرمندان منتخب: ۶۱

سیده ساناز آقایی لشکریان / سیده حکیمه ابراهیمی بروجنی / هیبت احمدی / فاطمه ارزه گر / زهرا اسدی / زهره اسدی / مه‌تا اسفندیاری / شهلا باقری / سحر به نژاد / رضا پورزرین / نینا جوادی قانع / زهرا خاکی / بهاره خوش نیتی / ناهید ذاکری / حسین رحیم خانی / فرهاد زمانی / محمدرضا زین الدینی / مهدی سرکانی / ساناز سقازاده / امیر سلیمانی / اعظم السادات سیادت / حکیمه شریفی / طاهره شمسی / سوده شیدا / سمیه صالح شوشتری / نوشین صفاخو / فرهاد عاشری / سالار عشرت خواه / هانیه عشقی / فاطمه عطایی رویانی / شیما عطاری / عطیه غرقی شفیع / فاطمه غزالی مطلق / شیرین غیاثی / نعیمه فاضلی / مجید فخارزواره / سمانه فخرالدینی / مارال فروزش / علی فیضی / صدیقه قائد امینی هارونی / عاطفه قاسمی / مهدیه قاسمی / عاطفه قربانی / رابعه گودرزی / پریا لرستانی / نسترن لشگری آزاد / زهرا محمدنژاد / سمیه محمدی / مینو محمدی نیا / حدیث محمودیان / حانیه مرتضی زاده / داود مهدی راکی / منصوره سادات موحد ابطحی / سید محمدرضا موسوی اوندین / مبینا موسی زاده آهق / سید رسول میردامادی / میثم نامدار / محمد نیکوییان / اعظم واضحی مقدم / هدی کریمان / ناصر یاری پور.

عکاسی

تعداد آثار منتخب: ۸۱/ تعداد هنرمندان منتخب: ۶۴

اسحاق آقایی / مریم ابوالحسینی پور اشگذر / علی ابک / الهه احسانی نیا / فرشید احمدپور / حمید رضا اسماعیل / مجتبی اسماعیل زاد / مریم اسماعیل زادقالقاچی / مهدی انتظاری زارج / حمید ایزانلو / امین پاسی شیرازی / سامان پور خوش آموز / احمد تاجی / مهدی جعفری / محمدرضا جلیل زاده / رضا جوانشیر / روح اله جوانی / سید هاتف حسینی / مجتبی حیدری / محمد حیدریان / حسین خسروی / غلامرضا خلیلی منش / اصغر خمسه / کیومرث خوش صفت / سجاد دادپور / هادی دهقان پور / مریم دوست محمدی / محمد جواد رستمی احمدوندی / محمد رضایی / سعید رنجبر دهبنه / صادق رودشتی / مهدی زابل عباسی / محمد رضا زارع / فرهاد زرگریان اهری / سلمان سام دلیری / محمد سلطانی مجاوری / امین صمدی / فاطمه عابدینی / محمد عباسی / محمد عطایی محمدی / رفیعه السادات علم الهدی / شریفه علی آبادی / امیر عنایتی / هادی فائزی / جمشید فرج وندفردا / سعید قاسمی / صمد قربان زاده / مریم قهرمانی زاده / زهره لک / یاسر محمد خانی / ناصر محمدی / نازی مرتاض خو / حدیث معزی / ناصر ملک زاده شالچی / حسین ملکی / محمد مهیمنی / امیر مینابیان / سید متین هاشمی / نسترن هنرور / نرگس واحدی پور / محمد وحدتی / عباس ولدی / محسن کابلی / امیرحسین یوسفی.

خوشنویسی

تعداد آثار منتخب: ۱۰۶ / تعداد هنرمندان منتخب: ۸۳

صنم آزاد (نقاشی خط) / سید رسول آقامیری (نستعلیق) / حمید احمدی (نستعلیق) / احمد ارجمندی (نسخ) / متین اعتباریان (نستعلیق) / متین اعتباریان (شکسته نستعلیق) / محمدکاظم امیدبخش (نستعلیق) / یوسف امیدیان (نستعلیق) / محمدعلی اکبری شعرباف (شکسته نستعلیق) / عرفان ایران پور (نستعلیق) / محمد بازیار (نسخ) / زهرا باقرنژاد (نقاشیخط) / علیرضا بهدانی (شکسته نستعلیق) / علیرضا بهدانی (نسخ) / علیرضا بهدانی (ثلث) / حسین بهرامی (نقاشیخط) / علیرضا بیات (نقاشیخط) / فرامرز پالیزبان (نستعلیق) / امیر پژمان (نسخ) / فرامرز تیمورنژاد (شکسته نستعلیق) / الهه جعفری رنانی (نقاشیخط) / محمود جلالی (نسخ) / حمید رضا جندقی (نسخ) / مرتضی جهانی (نستعلیق) / بهاره حسینی (شکسته نستعلیق) / لیلا خانی (نستعلیق) / محمدرضا خدایاری (شکسته نستعلیق) / محمد خیراندیش (شکسته نستعلیق) / مجید داستانی (ثلث) / امیر دانش مراغی(دانشومند) (شکسته نستعلیق) / محمدهادی دبیر (شکسته نستعلیق) / لیلا ذاکری (شکسته نستعلیق) / محمد پویا ذوالریاستین نعمت اللهی (نستعلیق) / مجتبی رحم دار (شکسته نستعلیق) / یونس رضایی (شکسته نستعلیق) / سعید رضایی (نقاشیخط) / حکیمه رفیعی زاده (ثلث) / علیرضا زندی (شکسته نستعلیق) / ربابه زینالی (نسخ) / جعفرعلی سروی همپا (نقاشی خط) / مسعود سعادت (نستعلیق) / ایرج سلیمانزاده (شکسته نستعلیق) / حامد شاه حسینی (نستعلیق) / عبدالرحیم شاه حسینی (ثلث) / محیا شایسته مجد (نقاشیخط) / سید عیسی شبیری (نسخ) / ابراهیم شعبانی سرشت لنگرودی (نستعلیق) / فرشته شفایی گلستان (شکسته نستعلیق) / معین شماعی (نستعلیق) / محمد شهریاری (ثلث) / ناصر صادقی (نستعلیق) / محمد صالحی (نقاشیخط) / محمد حسن طاهری (ثلث) / مصطفی عابدینی (نستعلیق) / علی عابدینی (شکسته نستعلیق) / محمدصادق عاشورزاده (شکسته نستعلیق) / علیرضا عبادی (نستعلیق) / مهرک عبدالصالحی (نقاشیخط) / زهرا عظیمی (شکسته نستعلیق) / فائزه سادات فاطمی (شکسته نستعلیق) / محمد مهدی فرهنگی (نستعلیق) / سمیرا فغانی (نقاشیخط) / حامد فقیهی (نستعلیق) / مریم فیض پور (شکسته نستعلیق) / امیر قادری (شکسته نستعلیق) / جواد لنگری (شکسته نستعلیق) / علی ایکس محمدی (شکسته نستعلیق) / محمد علی مدنی (نقاشیخط) / لیلا مژدکانلو (ثلث) / معصومه معدنی نژاد (نستعلیق) / سید مهرداد مهرابی (شکسته نستعلیق) / سیدمجید موسوی مقدم (نستعلیق) / شقایق میری (نقاشیخط) / نیما نجفی (نستعلیق) / افشین نجفی بهزاد (ثلث) / صفر نورزاد (شکسته نستعلیق) / مرتضی نورمحمدی (شکسته نستعلیق) / امیر نوروزی (نستعلیق) / امیر نوروزی (نقاشیخط) / وحید نکوهمت تک (نستعلیق) / هادی هنردوست (نقاشی خط) / فهیمه ولیزاده (شکسته نستعلیق) / ایمان وکیلی مطلق (شکسته نستعلیق) / سید سعید کاظمی (نستعلیق) / عبداله کلهری (نستعلیق) / عبدالرسول یاقوتی (نستعلیق) / علیرضا یوسفی (نسخ).

نگارگری

تعداد آثار منتخب: ۸۴ / تعداد هنرمندان منتخب: ۷۴

معصومه اتلی خانی (گل و مرغ) / متینه اسدی (نقاشی ایرانی) / زهرا اسدی (تشعیر) / النا اسلامی برجلو (نقاشی ایرانی) / فریده اشرفی (تذهیب) / فضل الله افشار (نقاشی ایرانی) / سمیه سادات افشاری چمک (گل و مرغ) / دنیا امام حسینی (گل و مرغ) / محمدعلی اکبری شعرباف (نقاشی ایرانی) / رضا بدرالسماء (گل و مرغ) / وحیده بدیعی (تذهیب) / جواد برزویی (گل و مرغ) / الهه بهزادی (نقاشی ایرانی) / زهرا بهشتی (تذهیب) / اسماء بیروتی (تذهیب) / خدیجه پنجی پور (تذهیب) / اکرامه تقوایی یزدلی (تذهیب) / نسیم(نسیبه) تقی زاده (نقاشی ایرانی) / فاطمه جانقربان (نقاشی ایرانی) / محسن جلیلی (نقاشی ایرانی) / حسین حبیبی (نقاشی ایرانی) / معصومه حسینی (نقاشی ایرانی) / صابر حلوانی (نقاشی ایرانی) / محمد خادم الفقرا (نقاشی ایرانی) / محمد خادم الفقرا (گل و مرغ) / نگین خاکریزان اسدآبادی (گل و مرغ) / آزاده خلجی (گل و مرغ) / ابراهیم دمرچلی (تشعیر) / زهرا رحمانی (تذهیب) / نصرت اله رستم پور (نقاشی ایرانی) / مریم رشیدی راد (نقاشی ایرانی) / مژگان رضایی (گل و مرغ) / میلاد رفیعی (گل و مرغ) / میلاد رفیعی (تذهیب) / زینب رهنما (تذهیب) / مریم سادات روحانی (نقاشی ایرانی) / راضیه روحانی اصفهانی (نقاشی ایرانی) / فاطمه زارعی قلعه جق (تذهیب) / ابوالفضل زیلویی (تذهیب) / ناصر ساداتی (نقاشی ایرانی) / الهه سپهری (تذهیب) / احمد سراییان (نقاشی ایرانی) / مرضیه سعیدی (تذهیب) / ستاره سعیدی (تشعیر) / الهه سلیمیان (نقاشی ایرانی) / حبیب‌الله سوخته سرایی (نقاشی ایرانی) / ربابه شاهمرادی (نقاشی ایرانی) / زینب شاهی (تذهیب) / مریم شریفی گوفلی (گل و مرغ) / سمیه شهریور (نقاشی ایرانی) / صبا شیخ ابومسعودی (نقاشی ایرانی) / زهرا صالح‌نژاد (گل و مرغ) / محسن طهماسبی راد (تذهیب) / مهدی عباس زاده (نقاشی ایرانی) / میترا عبداللهی (گل و مرغ) / ثریا عسگری (تذهیب) / مجتبی علی بخشی کناری (نقاشی ایرانی) / الهام فتحعلی بیگی (تذهیب) / شیما فقیهی (گل و مرغ) / زهرا قاضی پور (تذهیب) / معینه السادات قریشی (تذهیب) / امیرحسین قلیچ خانی (نقاشی ایرانی) / افسانه قنبرلو (گل و مرغ) / ستاره قنبری (تذهیب) / محیا محمد (نقاشی ایرانی) / راحله محمدی (تشعیر) / زینب مسعودی (تذهیب) / معصومه معدنی نژاد (تذهیب) / فاطمه ممبنی (گل و مرغ) / وجیهه مهدی پور (نقاشی ایرانی) / سولماز مهدیلو ترکمانی (نقاشی ایرانی) / امین نصیریان دنجکلایی (تذهیب) / میثم نیلی (نقاشی ایرانی) / میثم نیلی (گل و مرغ) / فاطمه هندی (گل و مرغ) / صفورا کریمی (گل و مرغ) / محمد کیانی (گل و مرغ).

کارتون و کاریکاتور

تعداد آثار منتخب: ۴۳/ تعداد هنرمندان منتخب: ۲۳

هیبت احمدی (کارتون) / محمد حسین اکبری سیستانی (کارتون) / حسام پاشایی (کارتون) / علیرضا پاکدل قوشخانه (کارتون) / علیرضا پاکدل قوشخانه (چهره) / اکبر تراب پور (کارتون) / میثم جعفرخانی (چهره) / بهرامعلی حمیدی (کارتون) / رضا حمیدی مطلق (کارتون) / محمدعلی خلجی (کارتون) / رخساره داوطلب حقیقی (چهره) / علیرضا ذاکری (کارتون) / محمدعلی رجبی (کارتون) / حسین رحیم خانی (کارتون) / محمدحسین ساسانی (کارتون) / احمدرضا سهرابی (کارتون) / علی شعبانی (کارتون) / ابوالقاسم طحانیان (کارتون) / سالار عشرت خواه (کارتون) / لیدا فضلی (کارتون) / حامد مرتضوی علوی (کارتون) / داود مهدی راکی (چهره) / سیدایمان نوری نجفی (کارتون) / کمیل کریمی (کارتون).

مجسمه‌سازی

تعداد آثار منتخب: ۵/ تعداد هنرمندان منتخب: ۵

محمد جواد بهرامی / حسین حسنشاهی / مرضیه دربانیان / سحر غلامی بیرقدار / الناز موسی خانی.

سرامیک و آبگینه هنری

تعداد آثار منتخب: ۲۲/ تعداد هنرمندان منتخب: ۱۸

ثمر انوش فر / سیده شیرین بن شاهی / فاطمه پوریوسفی / زهرا تلخابی / علی جمالی / مریم حبیبی / وحید حسن‌پور چکان / محسن دیودل / مینا رشیدی / نفیسه صادق نژاد‍ / بهناز گرمزنژاد / سیدعلیرضا گلکار تهرانی / نرگس متولدبخشایش / حانیه معبودی / امیر حسین میرقیصری / مائده نجف فرد / نگین نوابی / زهرا یوسفی.

رسانه‌های هنری جدید

تعداد آثار منتخب: ۱۵/ تعداد هنرمندان منتخب: ۱۲

محمدامین اوجی (Performance Art) / سارا جهانگیری (Installation Art) / سجاد دادپور (Video Art) / محمد زندسلیمی (Video Art) / حمیده سبحانی فرد (Video Art) / غلامرضا سماوی (Performance Art) / احمد شیخ زاده (Installation Art) / مریم صفایی (Performance Art) / شانا عبدالهیان نوقابی (Video Art) / امین محمدی چری (Installation Art) / سید محمد میرنورالهی (Video Art) / ریحانه کفشچیان مقدم (Installation Art).

بخش موضوعی (قله‌ها)

تعداد آثار منتخب: ۱۲۶/ تعداد هنرمندان منتخب: ۹۲

امیرحسین آقامیری (نگارگری) / محمد آهنگر (عکاسی) / معصومه اتلی خانی (نگارگری) / فرشید احمدپور (عکاسی) / حمید رضا اسماعیل (عکاسی) / محمد حسن امینی (عکاسی) / مهدی ایمانی (عکاسی) / حمید ایمری نژاد (نگارگری) / محمود بازدار (طراحی گرافیک) / نسترن باش افشار (عکاسی) / یاسر باغداری منفرد (طراحی گرافیک) / رضا بدرالسماء (طراحی و نقاشی) / رضا بدرالسماء (نگارگری) / حسین براتی (طراحی گرافیک) / ساناز برجی خانی (تصویرسازی) / احمد بلباسی (عکاسی) / محمدرضا بهمرام (عکاسی) / بهرام بیات (عکاسی) / علی پتگر (طراحی و نقاشی) / محمدجواد پردخته (طراحی گرافیک) / مهدی پرستار شهری (تصویرسازی) / احمد تاجی (عکاسی) / اکبر تراب پور (کارتون و کاریکاتور) / مهدی جهانبخش (طراحی گرافیک) / زینب سادات جهرمی (تصویرسازی) / علیرضا حصارکی (طراحی گرافیک) / فائق خالدی (مجسمه‌سازی) / امیرعلی خدابنده (طراحی گرافیک) / کیهان خلیلی فرد (مجسمه‌سازی) / عباس خواجوند (خوشنویسی) / مجید داودی (کارتون و کاریکاتور) / امیر علی درِِی (تصویرسازی) / زهرا دهقان (تصویرسازی) / علیرضا ذاکری (تصویرسازی) / محمد رازقی (طراحی گرافیک) / وهب رامزی (عکاسی) / زینب ربانی خواه (طراحی گرافیک) / محمدعلی رجبی (کارتون و کاریکاتور) / امین رحمانی (عکاسی) / حسین رحیم خانی (رسانه‌های هنری جدید) / سعید رضایی (خوشنویسی) / محمد رضایی (عکاسی) / ناصر زرعین (طراحی گرافیک) / مصطفی سالاروند (تصویرسازی) / حمید سبحانی (عکاسی) / محمدجعفر سلیمزاده (تصویرسازی) / ساره سلیمی مقدم (عکاسی) / سمانه شریفانی (نگارگری) / طاهره شمسی (تصویرسازی) / وحید شیخ حسنی (خوشنویسی) / محمدعلی شیخی (طراحی و نقاشی) / کامیار صادقی (طراحی و نقاشی) / هنگامه صالح زهتاب (مجسمه‌سازی) / سید محمدجواد طاهری (کارتون و کاریکاتور) / فرهاد عابدی سنگ نوپی (خوشنویسی) / مصطفی عابدینی (خوشنویسی) / موسی عبدی (مجسمه‌سازی) / حسین عصمتی (مجسمه‌سازی) / مسلم علم زاده (مجسمه‌سازی) / امیر عنایتی (عکاسی) / مهدی فرخی (طراحی و نقاشی) / حامد فقیهی (خوشنویسی) / مریم فیض پور (خوشنویسی) / مهدیه قاسمی (تصویرسازی) / سعید قاسمی (عکاسی) / عبدالحمید قدیریان (طراحی و نقاشی) / عاطفه قربانی (تصویرسازی) / کیومرث قورچیان (طراحی و نقاشی) / پریا لرستانی (تصویرسازی) / ناصر محمدی (عکاسی) / مقداد مددی (عکاسی) / حامد مرتضوی علوی (کارتون و کاریکاتور) / حانیه معبودی (سرامیک و آبگینه هنری) / حامد مغروری (طراحی گرافیک) / سید محمدرضا موسوی اوندین (تصویرسازی) / اکرم سادات میرتوانا (تصویرسازی) / سیدعلی میرفتاح (طراحی و نقاشی) / میثم نامدار (طراحی گرافیک) / رضا نجفلو (عکاسی) / بهروز نخستین شاکر (خوشنویسی) / امیرحسین نظری علاقه بند (عکاسی) / ابوالقاسم نعمت شهربابکی (نگارگری) / وحید نکوهمت تک (خوشنویسی) / هانیه هادیان (تصویرسازی) / اعظم واضحی مقدم (تصویرسازی) / زهرا ولیخانی (تصویرسازی) / ایمان وکیلی مطلق (خوشنویسی) / فاطمه کاظمی (خوشنویسی) / ابوالفضل کریمی (طراحی گرافیک) / مریم کریمی (طراحی گرافیک) / کمیل کریمی (تصویرسازی) / مریم کمار (عکاسی) / حسین یساری (طراحی گرافیک).

طراحی فرهنگ‌محور

تعداد آثار منتخب: ۲۶/ تعداد هنرمندان منتخب: ۱۸

محمود آراسته / سید هادی امامی / مهناز بیوکی مهرا / علیرضا پوراکبری / حسین جهانبخش / محمدرضا چیت ساز / مریم رستمی / عطیه شعبانی / حسام شیرازیان / سید محمد حسین غضنفری / فرزانه فدایی / مهدیه قاسمی / مهدی مرادی / زهرا ولیخانی / محمد کاری علی آباد / صفیه کرمانی / محسن کریمی / زینب کلیج.