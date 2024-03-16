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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

به میزبانی برج میلاد تهران؛

بلیت‌فروشی کنسرت رمضانی احسان یاسین آغاز شد

بلیت‌فروشی کنسرت رمضانی احسان یاسین آغاز شد

احسان یاسین دومین کنسرت خود در نوروز ۱۴۰۳ و نیمه ماه رمضان را در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، احسان یاسین در تاریخ ۵ و ۶ فروردین ۱۴۰۳ دومین کنسرت خود را در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران در یک سانس ۱۹:۳۰ اجرا خواهد کرد.

این خواننده با همراهی ارکستر «ثنا»، گروه کر و گروه دف‌ نوازی مهرآواز، کنداکتوری شامل اجرای آثاری از آلبوم «ماه من» به همراه برخی آثار جدید خود به پنج زبان فارسی، انگلیسی، عربی، کردی و آذری برنامه‌ریزی کرده است.

در این کنسرت‌ ۱۳ قطعه «ماه من»، «دوستت دارم»، «بازم برگرد»، «تا ابد»، «مصطفی گیان»، «حبیب قلبی»، «ربنا»، «لایا دنیا»، «جانیم سن سن»، «ستایش»، «رفیق روز تنهایی»، «سلام علیکم»، تازه‌ترین قطعه این خواننده و همچنین یکی از معروف‌ترین قطعه‌های سامی یوسف خواننده بین‌المللی، اجرا می‌شود.

احسان یاسین از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ در تالار وحدت همراه با ارکستر بزرگ «ایستگاه» و با اجرای قطعه‌های آلبوم «ماه من»، نخستین کنسرت رسمی خود را برگزار کرده بود.

بلیت‌فروشی اجراهای نوروزی و رمضانی یاسین از ساعت ۲۱ شب گذشته، جمعه ۲۵ اسفند ماه، در سامانه«هنرتیکت» در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کد مطلب 6056435
علیرضا سعیدی

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