به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی به لطف درخشش علیرضا بیرانوند ایران توانست با نتیجه ۵ بر ۳ حریف خود را شکست دهد تا با صعود به مرحله یک چهارم نهایی حریف ژاپن در این بازی شود.

ایران ۵۷ و سوریه ۴۳ درصد صاحب توپ در جریان بازی بودند. بازیکنان ایران ۲۰ و بازیکنان سوریه ۱۰ شوت به سمت دروازه‌ها شلیک کردند که ۱۲ شوت ایرانی‌ها و ۴ شوت سوری‌ها در چهارچوب بود.

بازیکنان ایران ۵۹۸ پاس با دقت ۸۳ درصد میان یکدیگر رد و بدل کردند و در طرف مقابل بازیکنان سوریه ۴۱۹ پاس با دقت ۷۹ درصد داشتند. ایرانی‌ها ۱۱ و سوری‌ها ۸ بار مرتکب خطا شدند و سهم ایران ۷ و سهم سوریه ۲ کرنر در این بازی بود.