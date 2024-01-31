مصدومان مشوق شدند/ ایران سوریه را تشویق کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و سوریه در حالی از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز آغاز شد که حاشیههایی را به همراه داشت.
* قبل از شروع مسابقه تعدادی از طرفداران تیم ملی ایران برای نشان دادن برادری خود با سوریه این تیم را تشویق کردند.
* تماشاگران دو تیم یک لحظه هم دست از تشویق تیم محبوب خود برنداشتند تا جو ورزشگاه خلیفه بن عبدالله هیجان خاصی پیدا کند.
* امیر قلعه نویی همچون همتای خود هکتور کوپر در سوریه تمام مدت زمان بازی در نیمه اول را در کنار زمین ایستادند تا نکات خود را منتقل کنند.
* احسان حاج صفی نسبت به داور کرهای بازی اعتراض داشت که با تذکر جدی او روبرو شد.
* علیرضا بیرانوند یکی از محبوبترین بازیکنان تیم ملی ایران و این تورنمنت است. او بیشتر از سایر نفرات تیم ملی مورد تشویق تماشاگران قرار داشت.
* تمام ظرفیت ورزشگاه مملو از جمعیت شده بود و کسی اجازه ورود را دیگر پیدا نکرد.
* بازیکنان ایرانی حاضر روی صندلی تماشاگران به تشویق بازیکنان حاضر در زمین مسابقه پرداختند.
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