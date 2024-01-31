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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۳

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

مصدومان مشوق شدند/ ایران سوریه را تشویق کرد

مصدومان مشوق شدند/ ایران سوریه را تشویق کرد

بازیکنان ایرانی حاضر روی صندلی تماشاگران به تشویق بازیکنان حاضر در زمین مسابقه پرداختند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در حالی از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز آغاز شد که حاشیه‌هایی را به همراه داشت.

* قبل از شروع مسابقه تعدادی از طرفداران تیم ملی ایران برای نشان دادن برادری خود با سوریه این تیم را تشویق کردند.

* تماشاگران دو تیم یک لحظه هم دست از تشویق تیم محبوب خود برنداشتند تا جو ورزشگاه خلیفه بن عبدالله هیجان خاصی پیدا کند.

* امیر قلعه نویی همچون همتای خود هکتور کوپر در سوریه تمام مدت زمان بازی در نیمه اول را در کنار زمین ایستادند تا نکات خود را منتقل کنند.

* احسان حاج صفی نسبت به داور کره‌ای بازی اعتراض داشت که با تذکر جدی او روبرو شد.

* علیرضا بیرانوند یکی از محبوب‌ترین بازیکنان تیم ملی ایران و این تورنمنت است. او بیشتر از سایر نفرات تیم ملی مورد تشویق تماشاگران قرار داشت.

* تمام ظرفیت ورزشگاه مملو از جمعیت شده بود و کسی اجازه ورود را دیگر پیدا نکرد.

* بازیکنان ایرانی حاضر روی صندلی تماشاگران به تشویق بازیکنان حاضر در زمین مسابقه پرداختند.

کد مطلب 6010740
مهدی مرتضویان

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