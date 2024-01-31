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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۱

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

برتری مطلق آماری ایران در برابر سوریه در نیمه اول

برتری مطلق آماری ایران در برابر سوریه در نیمه اول

تیم ملی فوتبال ایران با نمایش یک عملکرد زیبا توانست سوریه را در نیمه اول شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن به مصاف هم رفتند که این دیدار در نیمه اول با برتری یک بر صفر به پایان رسید. تک گل این دیدار توسط مهدی طارمی در دقیقه ۳۴ و از روی نقطه پنالتی به دست آمد.

بازیکنان ایران در نیمه اول ۷۲ و سوری‌ها ۲۸ درصد توپ را در اختیار داشتند. شاگردان قلعه نویی ۷ و شاگردان «هکتور کوپر» ۳ شوت به سمت دروازه‌ها شلیک کردند که ۴ شوت ایران و ۲ شوت سوریه در چهارچوب دروازه بود.

بازیکنان ایران ۲۹۶ با دقت ۸۷ درصد توپ را در به یکدیگر پاس دادند و بازیکنان سوریه آمار ۸۸ پاس با دقت ۶۷ درصد را از خود به ثبت رساندند. سهم ایران در نیمه اول ۴ کرنر بود و بازیکنان سوریه ۵ و بازیکنان ایران ۳ بار مرتکب خطا شدند.

کد مطلب 6010757
بهنام روان پاک

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