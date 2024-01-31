بازگشت از جهنم با دستان بیرانوند/ ایران حریف ژاپن در یک چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه (۱۱ بهمن) در مرحله یک هشتم نهایی هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه «عبدالله بن خلیفه» شهر دوحه به مصاف تیم ملی سوریه رفت که این دیدار در پایان ۱۲۰ دقیقه با تساوی یک به یک خاتمه یافت. مهدی طارمی(۳۴ - پنالتی) برای ایران و عمرالخربین(۶۴ - پنالتی) برای سوریه گل زدند.

در ضربات پنالتی کریم انصاریفرد، رامین رضاییان، امید ابراهیمی، مهدی ترابی و احسان حاجی صفی پنج پنالتی ایران را به گل تبدیل کردند و علیرضا بیرانوند توانست پنالتی دوم سوریه را مهار کند تا در نهایت ایران ۵ بر ۳ به برتری برسد و راهی مرحله یک چهارم نهایی و حریف ژاپن شود.

ترکیب تیم ملی ایران

علیرضا بیرانوند، احسان حاجی صفی، روزبه چشمی، شجاع خلیل زاده، رامین رضاییان، سامان قدوس(۶۴ امید ابراهیمی)، سعید عزت اللهی، مهدی قایدی(۶۴ محمد محبی)، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش(۷۴ علی قلی زاده(۱۱۹ مهدی ترابی) و سردار آزمون( ۸+۹۰ کریم انصاریفرد).

شجاع خلیل زاده، مهدی طارمی(کارت زرد دوم و اخراج)، محمد محبی و سعید عزت اللهی از داور کره ای کارت زرد گرفتند.

ایران و سوریه در شروع دیدار مرحله یک هشتم نهایی

شروع تهاجمی ایران

ملی پوشان کشورمان همانطور که انتظار می رفت دیدار برابر سوریه را هجومی آغاز کردند و در ۱۰ دقیقه ابتدایی به تیم حریف اجازه ندادند از دفاع خارج شود. در دقیقه هشتم سردار آزمون تا باز کردن دروازه حریف پیش رفت اما شوت او به بدن دروازه بان سوریه برخورد و در برگشت هم توپ او از بالای دروازه به بیرون رفت.

کار سخت با لایه های دفاعی سوریه

هر چند تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به گل تلاش زیادی در بیست دقیقه ابتدایی بازی از خود نشان داد اما دفاع چند لایه سوریه که یکی از تخصص های هکتور کوپر سرمربی این تیم است، به شاگردان قلعه نویی اجازه نداد دروازه این تیم را با خطر جدی مواجه کنند.

حلقه اتحاد ملی پوشان ایران در ابتدای بازی با سوریه

دروازه بان سوریه سد شد

در دقیقه ۲۷ ایران که همچنان هجومی به کارش ادامه می داد صاحب یک ضربه کرنر شد که این توپ را رضاییان روی دروازه ارسال کرد و در یک رفت و برگشت روی پای احسان حاجی صفی فرود آمد اما شوت محکم کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران را احمد مدنی دروازه بان سوریه مهار کرد. یک دقیقه بعد هم طارمی صاحب فرصت شد که پاس عرضی او به بازیکن خودی نرسید.

طارمی پنالتی گرفت و گل زد

در دقیقه ۳۴ مهدی طارمی از شگرد همیشگی اش استفاده کرد و در شرایطی که درون محوطه جریمه بود با خطای بازیکنان سوریه نقش بر زمین شد و داور کره ای نقطه پنالتی را نشان داد و خود طارمی این ضربه را به گل اول ایران تبدیل کرد.

بازیکنان تیم ملی گل طارمی را به دو ملی پوش مصدوم تقدیم کردند

خروج سوریه از لاک دفاعی

پس از گل که مهدی طارمی وارد دروازه سوریه کرد، حریف از لاک دفاعی دقایق قبل خارج شد و در چند موقعیت قصد نزدیک شدن به دروازه ایران را داشت که تنها یک بار به سمت دروازه شوت زدند و علیرضا بیرانوند توپ را مهار کرد. با این حال در ضد حملات ایران به فکر زدن گل دوم بود که ثمری نداشت.

فرصت سوزی سردار

در آخرین دقیقه نیمه اول اشتباه مدافع سوریه در محاسبه نقطه فرود توپ باعث شد سردار آزمون پشت سر او صاحب توپ شود و به سمت دروازه حریف حرکت کند و وارد محوطه جریمه شود اما برای زدن ضربه آخر تعلل کرد و نه پاس داد و نه ضربه زد تا این فرصت عالی از دست برود. در وقت های اضافه نیمه اول هم اتفاق خاصی رخ نداد تا ایران با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

سردار آزمون در اواخر نیمه اول و اوایل نیمه دوم دو موقعیت عالی را از دست داد

بازهم سردار و فرصت از دست رفته

شروع نیمه دوم برای ایران هجومی تر از نیمه اول آغاز شد و در ۱۰ دقیقه ابتدایی چند فرصت مطلوب برای رسیدن به گل دوم فراهم شد که یکی از آنها را سردار آزمون در موقعیت تک به تک از دست داد و دروازه بان حریف توپ را به بیرون فرستاد. در ادامه ایران بازهم تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت که مدافع سوریه توپ را از روی خط با سر برگرداند.

طارمی هم مثل سردار شد!

در دقیقه ۵۷ همکاری خوب علیرضا جهانبخش و طارمی بازیکن شماره ۹ ایران را درون محوطه جریمه صاحب موقعیت عالی برای گلزنی کرد اما ضربه طارمی زمانی به توپ زده شد که دروازه بان سوریه زاویه را بسته بود و توپ را مهار کرد تا طارمی هم مثل آزمون فرصت عالی را از دست بدهد.

پنالتی و گل برای سوریه

در دقیقه ۶۰ عمر الخربین مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه از تله آفساید فرار کرد و در شرایطی که کمک داور اعلام آفساید کرد اما کمک داور ویدئویی آفساید را رد کرد و از آنجایی که علیرضا بیرانوند پای بازیکن حریف را زده بود داور کره ای پس از بازبینی صحنه اعلام ضربه پنالتی کرد. این ضربه را عمرالخربین در دقیقه ۶۴ به گل تساوی تبدیل کرد.

بیرانوند برای ششمین بار از عمرالخربین در تیم ملی و باشگاهی گل خورد

استرس در ساق بازیکنان ایران

پس از آن که سوری ها توانستند گل تساوی را به ثمر برسانند، استرس وارد ساق پای بازیکنان شد و خطاهای پرتعداد و پاس های اشتباه بازی خوب ملی پوشان را تحت تاثیر قرار داد. محبی و عزت اللهی در همین دقایق به خاطر خطا روی بازیکنان حریف کارت زرد دریافت کردند.

تعویض تاثیرگذار قلی زاده

علی قلی زاده که در اواخر بازی وارد زمین شده بود تاثیرگذاری اش را نشان داد و در دقیقه ۸۰ تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت اما ضربه او با برخورد به پای دروازه بان سوریه راهی به چارچوب نداشت. یک دقیقه بعد بازهم تاثیرگذاری او طارمی را راهی محوطه جریمه کرد که سرنگونی این بازیکن از نظر داور شبیه سازی تشخیص داده شد و یک کارت زرد برای او به همراه داشت.

شوک به تیم ملی با اخراج مهدی طارمی

در دقیقه ۹۰ و در شرایطی که تیم ملی سوریه یک ضد حمله را طراحی کرده بود، مهدی طارمی که مشخص نبود در یک سوم دفاعی ایران چه می کند، بازیکن سوریه را زد و داور کره ای با دادن کارت زرد دوم این بازیکن را از زمین اخراج کرد تا کار تیم ملی در ۱۰ دقیقه وقت اضافه سخت شود. در دقیقه ششم وقت اضافه سوریه تا آستانه باز کردن دروازه ایران رفت اما مدافعان اجازه ندادن دروازه باز شود.

مهدی طارمی با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد

وقت اضافه متعادل و پنالتی خوش یمن

در وقت اضافه اول و دوم هر چند سوریه بیشتر صاحب توپ و میدان بود اما نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه ایران ایجاد کند. در مقابل شاگردان قلعه نویی هم بیشتر در لاک دفاعی فرو رفته بودند و نگران باز شدن ساختار دفاعی بودند تا گل دوم را دریافت نکنند. در نهایت با تساوی در دو وقت ۱۵ دقیقه ای، کار به ضربات پنالتی کشیده شد که ایران ۵ بر ۳ برنده شد و راهی مرحله بعد شد.