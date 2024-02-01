۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۳:۲۸

وزیر توسعه اقتصادی روسیه:

غرب به دنبال خارج کردن مسکو از بازارهای جهانی است

وزیر توسعه اقتصادی روسیه تاکید کرد که غرب به دنبال خارج کردن مسکو از بازارهای جهانی است، اما موفق نشده و نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام روسی گفته است که غرب به دنبال خارج کردن روسیه از بازارهای جهانی است، اما موفق نشده و نمی‌شود.

در همین ارتباط نیز، «ماکسیم رشتنیکوف»، وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت که کشورهای غربی در تلاش هستند تا با عرضه محصولات خود، محصولات روسیه را از بازارهای جهانی خارج کنند، اما روسیه با این امر مقابله می‌کند، و از این نظر مطمئن است، چرا که بسیاری از اقتصادهای حوزه جنوب جهانی به منابع با قیمت مناسب نیاز دارند.

دو روز پیش نیز، پارلمان روسیه لایحه‌ای را تصویب کرد که به مقامات این کشور اجازه می‌دهد پول، اشیا قیمتی و سایر دارایی های افرادی که به انتشار «اطلاعات نادرست عمدی» درباره ارتش این کشور محکوم شده‌ اند را مصادره کند.

بر اساس اعلام این رسانه، پس از تصویب آن در دوماً، انتظار می‌رود این لایحه با تأیید سنا نیز مواجه شود تا پس از امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به قانون تبدیل شود.

به نظر نمی‌رسد قانون جدید شامل مصادره املاک و مستغلات شود.

این در حالیست که روسیه پس از آغاز عملیات ویژه این کشور در اوکراین در ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲، با هجمه تبلیغاتی گسترده‌ای از سوی محور غرب مواجه شده است.

    • NP IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      دم روسیه گرم به عنوان کشور قدرتمند خوب متوجه قضایا شده دست غرب رو خونده مخصوصا در مورد موافقت و پذیرفتن فروش هواپیما اف ۱۶ به ترکیه توسط آمریکا به جای روسیه .
      روسیه با پوتین پایان پذیرفته و تمام شده است ، روی اسب مرده و که بوی تعفن آن تمام دنیا را برداشته است آدم عاقل شرط بندی نمی کند .

