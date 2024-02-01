غرب به دنبال خارج کردن مسکو از بازارهای جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام روسی گفته است که غرب به دنبال خارج کردن روسیه از بازارهای جهانی است، اما موفق نشده و نمی‌شود.

در همین ارتباط نیز، «ماکسیم رشتنیکوف»، وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت که کشورهای غربی در تلاش هستند تا با عرضه محصولات خود، محصولات روسیه را از بازارهای جهانی خارج کنند، اما روسیه با این امر مقابله می‌کند، و از این نظر مطمئن است، چرا که بسیاری از اقتصادهای حوزه جنوب جهانی به منابع با قیمت مناسب نیاز دارند.

دو روز پیش نیز، پارلمان روسیه لایحه‌ای را تصویب کرد که به مقامات این کشور اجازه می‌دهد پول، اشیا قیمتی و سایر دارایی های افرادی که به انتشار «اطلاعات نادرست عمدی» درباره ارتش این کشور محکوم شده‌ اند را مصادره کند.

بر اساس اعلام این رسانه، پس از تصویب آن در دوماً، انتظار می‌رود این لایحه با تأیید سنا نیز مواجه شود تا پس از امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به قانون تبدیل شود.

به نظر نمی‌رسد قانون جدید شامل مصادره املاک و مستغلات شود.

این در حالیست که روسیه پس از آغاز عملیات ویژه این کشور در اوکراین در ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲، با هجمه تبلیغاتی گسترده‌ای از سوی محور غرب مواجه شده است.