به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، پارلمان روسیه امروز چهارشنبه لایحه‌ ای را تصویب کرد که به مقامات این کشور اجازه می‌ دهد پول، اشیاء قیمتی و سایر دارایی‌ های افرادی که به انتشار «اطلاعات نادرست عمدی» درباره ارتش این کشور محکوم شده‌ اند را مصادره کند.

بر اساس اعلام این رسانه، پس از تصویب آن در دوما، انتظار می‌ رود این لایحه با تایید سنا نیز مواجه شود تا پس از امضای ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به قانون تبدیل شود.

به نظر نمی‌ رسد قانون جدید شامل مصادره املاک و مستغلات شود.

این در حالیست که روسیه پس از آغاز عملیات ویژه این کشور در اوکراین در ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲، با هجمه تبلیغاتی گسترده ای از سوی محور غرب مواجه شده است.