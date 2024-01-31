  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۱

تصویب لایحه مصادره اموال بی‌اعتبارکنندگان ارتش روسیه توسط دوما

تصویب لایحه مصادره اموال بی‌اعتبارکنندگان ارتش روسیه توسط دوما

دومای روسیه امروز لایحه مصادره اموال بی‌اعتبارکنندگان ارتش این کشور را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، پارلمان روسیه امروز چهارشنبه لایحه‌ ای را تصویب کرد که به مقامات این کشور اجازه می‌ دهد پول، اشیاء قیمتی و سایر دارایی‌ های افرادی که به انتشار «اطلاعات نادرست عمدی» درباره ارتش این کشور محکوم شده‌ اند را مصادره کند.

بر اساس اعلام این رسانه، پس از تصویب آن در دوما، انتظار می‌ رود این لایحه با تایید سنا نیز مواجه شود تا پس از امضای ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به قانون تبدیل شود.

به نظر نمی‌ رسد قانون جدید شامل مصادره املاک و مستغلات شود.

این در حالیست که روسیه پس از آغاز عملیات ویژه این کشور در اوکراین در ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲، با هجمه تبلیغاتی گسترده ای از سوی محور غرب مواجه شده است.

کد مطلب 6010766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها