۷۵کیلومتر از راه های استان ایلام برف روبی شد

سیدزاهدین چشمه خاور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ریزش نزولات جوی از شب گذشته در نقاط مختلف هیچ مشکلی در راههای استان به وجود نیامده و تمام راهها باز و تردد در آنها جریان دارد.
وی با بیان اینکه با تلاش راهداران بیش از ۷۵ کیلومتر باند راه از محورهای سراسر استان برفروبی شد، افزود: علاوه بر برف روبی راههای استان، بیش از ۹۰ تن مخلوط شن و نمک به منظور بازنگه داشتن راهها و تردد ایمن در محورهای مواصلاتی با استفاده از ۲۱ دستگاه ماشینآلات پخش شده است.
چشمهخاور با بیان اینکه با تلاش و اقداماتی که راهداران در شبانهروز گذشته انجام دادند هیچکدام از محورهای استان مسدود نشد، اضافه کرد: در راهداری زمستانی ۴۷ دستگاه انواع ماشینآلات وظیفه برفروبی محورهای مواصلاتی استان را برعهده دارند.
وی بیان کرد: ۳۲ تیم عملیاتی راهداری در استان با ماشینآلات در کنار سایر دستگاهها به منظور رفع مشکلات احتمالی در نقاط مختلف جادهای حضور دارند.
چشمهخاور با اشاره به کندی تردد در گردنه کبیرکوه، گفت: با توجه به بارش سنگین برف در گردنههای استان و لغزندگی جاده به علت نبستن زنجیر چرخ خودروها برای ساعاتی سبب مسدود شدن گردنه کبیر کوه بودیم که با تلاش نیروهای راهداری هم اکنون مسیر باز و تردد در آن برقرار است.
وی تصریح کرد: از رانندگان و مترددین محترم تقاضا میشود از تردد غیرضروری در محورهای استان پرهیز کرده و در صورت تردد از گردنهها حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام در پایان اظهار کرد: برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها، سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام در خدمت کاربران جادهای است.
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