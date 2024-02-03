خبر خوش؛ پرداخت معوقات شاغلان بازنشسته آموزش و پرورش به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که نظام آموزشی کشور با آن مواجه بوده؛ عدم پرداخت به موقع حقوق نیروهای حق التدریس یا خرید خدمات بوده است. مشکلی که وزارت آموزش و پرورش به تنهایی از حل آن عاجز است و نیازمند همکاری دیگر دستگاه‌ها خصوصاً سازمان برنامه و بودجه است. مشکلی که امسال نه تنها کم نشده که ممکن است چالش‌های جدیدی برای نظام تعلیم و تربیت ایجاد کند.

در سال جاری متأسفانه همزمان با رتبه بندی معلمان و هزینه‌های هنگفت اجرای این طرح، معلمان شاغل و بازنشسته بابت ساعات حق‌التدریس ماه‌های مهر تا بهمن ۱۴۰۲ هنوز رقمی را دریافت نکرده‌اند.

از سوی دیگر معلمان خرید خدمات آموزشی که جز معلمان غیررسمی هستند از ابتدای مهر تا به امروز بدون حقوق و بیمه و قرارداد در مدارس مشغول به تدریس هستند.

آبان امسال بود که علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش وعده داد که پرداختی به معلمان حق‌التدریس هر دو ماه یک بار صورت خواهد گرفت؛ با این حال از ابتدا هم معلوم بود تحقق این وعده به آسانی محقق نشود.

در حالی که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند همانند سال قبل وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق و عیدی معلمان تحت فشار است. از یک سو فرهنگیان انتظار دارند حداقل به اندازه دو پایه دستمزد عیدی بگیرند و از طرف دیگر به آنان وعده داده شده است که این عیدی از دوم اسفند به حساب آنان واریز خواهد شد.

از سوی دیگر مخارج رتبه بندی همچنان به دخلش نمی‌خورد؛ دولت و وزارت آموزش و پرورش همچنان از تعداد بیش از انتظار معلمان با رتبه سه غافلگیر هستند؛ اگر چه عدد دقیق این معلمان مشخص نیست اما بارها در وزارت آموزش و پرورش این موضوع مطرح شده است که تعداد معلمان با رتبه سه، بسیار بیش از عددی است که وزارت آموزش و پرورش در ابتدای رتبه بندی آن را پیش بینی کرده بود.

با وجود همه این مشکلات و نگرانی‌ها، علی فرهادی این هفته وعده داد معوقات اضافه کار نیروهای شاغل و بازنشسته تا پایان بهمن پرداخت می‌شود.

تا پایان بهمن معوقات شاغلان بازنشسته پرداخت می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: حدود ۳۴ هزار نیروی بازنشسته داریم که همچنان مشغول به کار هستند و حدود ۸۴ هزار معلم شاغلی هم هستند که بیش از ساعات موظفی خود، اضافه تدریس دارند, تلاش می‌کنیم دو ماه معوق حقوق همکاران را تا پایان بهمن پرداخت کنیم.

فرهادی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان اسفند حقوق عقب مانده یک ماه دیگر را هم به نیروهای حق التدریس پرداخت کنیم؛ گفت: تلاش ما این است که تا پایان سال تحصیلی تمام معوقات نیروهای حق التدریس هم تسویه شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: مراحل لازم برای پرداخت حقوق نیروهای خرید خدمات انجام و بخشنامه پرداخت معوقات نیروهای خرید خدمات صادر شده است. قبل از پایان سال ۱۴۰۲ دو ماه از معوقات نیروهای خرید به آنان پرداخت خواهد شد و مابقی معوقات در سال آینده از طریق حساب موسسین آنها پرداخت می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش تمام تلاش خود را به کار بسته و این طور وعده داده است که تا پایان سال جاری دو ماه معوق حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیروهای حق التدریس را پرداخت کند. باید منتظر ماند و دید موضوع پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان که اجرای ناقص آن در ابتدای سال جاری به برکناری یوسف نوری منجر شد؛ در ماه‌های پیش رو چگونه رقم خواهد خورد.