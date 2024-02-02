حضور و رأی مردم در انتخابات یک اصل مهم و اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: نعمت‌ها از جانب خداوند به انسان داده می‌شود و بر اساس این روایت اخلاقی، اگر قدر این نعمت‌ها را ندانیم و از دست بدهیم، به سختی این نعمت را مجدداً به دست خواهیم آورد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی یک نعمت بزرگ است که مورد سفارش معصومین است؛ این نعمت باید از دو ناحیه مسؤولان و مردم حسن جوار داشته باشد؛ اگر مسؤولان به مسؤولیت الهی خود که به دست آوردن رضایت مشروع مردمی است، عمل نکنند این نعمت از دست همگان رمیده می‌شود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به مسؤولیت مردم تصریح کرد: مردم نیز مسؤولیتی دارند و نباید به خاطر ضعف قانونی یا یک حرکت ناشایست یک مدیر و کارمند نسبت به نظام بی‌تفاوت باشند، مردم باید در این زمینه احساس مسؤولیت کنند.

انقلاب اسلامی نقش مردم را در سیاست دینی روشن کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: این ایام فرصتی برای بازبینی عوامل پدیدآورنده انقلاب، دستاوردها و کاستی‌های موجود است.

مدرسی با بیان اینکه خداوند فتح نزدیکی را شامل حال مردم و انقلاب اسلامی کرد، گفت: انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف دستاوردهای بسیار بزرگی کسب کرده است و نقش مردم را در سیاست دینی روشن کرد، رای مردم و حضور مردم در صحنه‌های انقلاب یک اصل مهم است.

وی ادامه داد: حضور مردم در صحنه‌های انقلاب یک اصل و تکلیف است و حقی است که باید پاس داشته شود.

ضرورت حرکت‌های خودجوش منطقی در چارچوب شرع و قوانین

امام جمعه بخش مرکزی یزد ضمن نصیحت مشفقانه به دوست قدیمی حاکمیتی بیان کرد: شنیده شده است که در ایام نوروز هیچ حرکت خارج از قانون قابل قبول نیست و این مطلب درست است و باید در طول سال نیز اینگونه باشد؛ این مطلب که گروه‌های خودجوش وجود ندارد نیز مخالف کلام رهبر انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یک حرکت خودجوش است که براساس معیارهای اسلام صورت می‌گیرد و نباید به گونه‌ای در مورد آن سخن گفت که یک حرکت خودسرانه بی‌معنی جلوه کند.

مدرسی با بیان اینکه حرکت‌های خودجوش منطقی را باید در جامعه پذیرا باشیم، تصریح کرد: این حرکت‌ها اگر در چارچوب شرع و اخلاق و رعایت قوانین اجتماعی باشد هرگز به معنای حرکت خودسرانه نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تذکر به مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی گفت: به دنبال عکاسی یک خانم با وضعیتی نامناسب با پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و تبرئه آن از سوی مسؤولان این دانشگاه تحت عنوان اینکه این فرد اختلال حواس داشته است، باید در این زمینه از این فرد صلب مسؤولیت شود و نمی‌توان هر حرکت خلاف شرع را با گفتمان اینکه این فرد اختلال حواس دارد از دایره تکلیف خارج کرد؛ مسؤولان این دانشگاه باید نظارت بیشتری در این موارد داشته باشند.