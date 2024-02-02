انقلاب اسلامی تحقق وعده الهی و دهه فجر طلیعه آن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ابراهیمی بشکانی در خطبه های این هفته نمازجمعه بهاباد با تبریک آغاز ایام الله دهه مبارک فجر، انقلاب اسلامی ایران را الگوی همه نهضت‌های آزادی‌بخش جهان دانست و بر تبیین دستاوردهای نظام اسلامی تاکید و اظهار کرد: جوانان کشور باید در جریان حوادث نظام و اندیشه‌های والای خمینی کبیر قرار گیرند.

امام جمعه بهاباد بیان کرد: اقدامات و دستاوردهای ارزشمند نظام جمهوری اسلامی باید در دهه ‌فجر به خوبی برای نسل جدید تبیین شود تا بعدها بتوانیم ترسیم زیبایی از فعالیت‌ها و دستاوردها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب همواره تلاش دارند با تبلیغات سوء خود دستاوردها و موفقیت‌های انقلاب اسلامی را نادیده بگیرند یا کمرنگ جلوه دهند، افزود: ملت آگاه و فهیم ایران هرگز فریب تبلیغات منفی دشمنان را نمی خورد زیرا آنها می‌دانند که در رژیم گذشته چه داشتند و اکنون به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌اند.

ابراهیمی بشکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: جمهوریت نظام اسلامی یعنی اینکه مردم در همه عرصه های سیاسی از جمله در انتخابات این حضور حماسی را داشته اند و اکنون وظیفه همه است که در ۱۱ اسفند به این مهم بیشتر توجه کنند.

امام جمعه بهاباد تصریح کرد: رای مردم در انتخابات کارساز بوده و مردم در پای صندوق های اخذ رای حضور می یابند و آبروی نظام اسلامی همچون گذشته حفظ می شود و تبلیغات سوء دشمن نیز در این ارتباط به جایی نمی‌رسد.

ابراهیمی بشکانی یادآور شد: دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی در این دوره از انتخابات با اجرای توطئه های مختلف، قصد کمرنگ جلوه دادن این انتخابات را دارند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید ضمن ناکام گذاشتن دشمن در اجرای نقشه هایش، وحدت و همدلی خود را نیز حفظ کنند، افزود: معجزه انتخابات این است که موجب رفع مشکلات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می شود و حضور و مشارکت مردم در انتخابات از لحاظ بین‌المللی نیز نشان دهنده اقتدار ملی و اعتبار بین‌المللی است.