آمریکا باید آماده مقابله با چین و روسیه در ۱۰ سال آینده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیل هروبی» رییس اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا در نشست بازدارندگی هسته ای ۲۰۲۴ گفت که دولت آمریکا باید آماده باشد که در یک دهه آینده با روسیه و چین، به طور هم‌زمان مقابله کند.

به گفته این مقام آمریکایی روسیه «رفتار بی‌ثبات‌کننده» از جمله با استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خود در بلاروس از خود نشان داده است و گفته می‌شود «به شدت گفتگوی کنترل تسلیحات با ایالات متحده را رد می‌کند».

وی در ادامه گفت: علاوه بر این، چین به مدرن سازی و گسترش زرادخانه هسته ای خود با سرعتی سریع ادامه می دهد و در عین حال از فناوری های پیشرفته ای مانند مافوق صوت و فناوری های جدید با استفاده دوگانه استفاده می‌کند. در نتیجه، هم فرماندهی استراتژیک ایالات متحده و هم کمیسیون موضع استراتژیک دو حزبی کنگره آگاه هستند که ما باید آماده باشیم تا در یک دهه آینده با دو قدرت هسته ای مقابله کنیم.»

جیل هروبی همچنین مدعی شد که «ایالات متحده آمادگی خود را برای انجام آزمایش هسته‌ای زیرزمینی حفظ کرده است. اگرچه ما از این سایت برای آزمایش‌های غیربحرانی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کنیم، اما روشن اعلام کرده‌ایم که هیچ برنامه‌ای برای انجام آزمایش انفجاری هسته‌ای نداریم.»

پیش از این نیز «هنری کیسینجر» وزیر خارجه سابق آمریکا (از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷) در مصاحبه با روزنامه آمریکائی وال‌استریت ژورنال هشدار داده بود که ایالات متحده در آستانه جنگ با روسیه و چین در مورد مسائلی است که تا حدی خودش آنها را ایجاد کرده است. این مقام سابق آمریکا در این خصوص ادامه داد: ما در آستانه جنگ با روسیه و چین در مورد مسائلی هستیم که تا حدی، بدون اینکه هیچ تصوری از اینکه چگونه پایان خواهند یافت یا به کجا باید منجر شوند، خودمان ایجاد کرده ایم.

«هنری کیسینجر» در این باره اضافه کرد: تنها کاری که می توان انجام داد تشدید تنش و ایجاد گزینه ها نیست، برای این کار باید نوعی هدف وجود داشته باشد.وی در ارتباط با اوکراین خاطرنشان کرد که «چیزی مانند فنلاند» که عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیست، «بهترین نقش» برای کی‌ یف به شمار می آید.