به گزارش خبرگزاری مهر، «یوآف گالانت»، وزیر جنگ اسراییل اعلام کرد: «حتی در صورت توقف درگیری‌ها در نوار غزه، اسراییل تبادل آتش در مرزهای شمالی با حزب‌الله را متوقف نخواهد کرد.»

پایگاه خبری روسیا الیوم روز جمعه گزارش داد که گالانت در جریان بازدید از نیروهای ذخیره در بلندی‌های جولان اشغالی گفت: «اسراییل در صورتی که در غزه هم آتش‌بس شود، حملات در مرزهای شمالی علیه حزب‌الله لبنان را متوقف نخواهد کرد.»

گالانت افزود: «اگر حزب‌الله معتقد است که وقتی در جنوب آتش‌بس برقرار شود، دیگر ما حملات خود را ادامه نخواهیم داد، این اشتباه بزرگی است. من به صراحت می‌گویم تا زمانی که به وضعیتی نرسیم که ساکنان مناطق شمالی احساس امنیت نکنند، این حملات متوقف نخواهد شد.»

حزب الله لبنان عصر امروز جمعه اعلام کرد که ساختمانی در شهرک اشغالی آویویم را با سلاح‌های مناسب هدف قرار داده و تاکید کرد که مستقیماً به هدف اصابت کرده است.

حزب الله همچنین امروز از هدف قرار دادن سایت رویسات العلم اسراییل و محل استقرار نظامیان در اطراف آن در تپه‌های کفرشوبا و مزارع شبعا اشغالی لبنان خبر داد.

وزارت جنگ اسراییل اعلام کرده ۴۲۷ خانه در اثر شلیک موشک‌های حزب‌الله آسیب دیده‌اند که ۸۰ خانه مستقیماً خسارت دیده‌اند.

آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد: «احتمال وقوع یک جنگ گسترده بین اسراییل و حزب‌الله، غیرنظامیان دو طرف مرز را به وحشت می‌اندازد، زیرا بسیاری بر این باورند که این رویارویی پیامد اجتناب‌ناپذیر جنگ غزه خواهد بود.»

این خبرگزاری اظهار داشت چنین جنگی می‌تواند «مخرب‌تر» برای هر دو طرف درگیری باشد و اسراییل و حزب الله از آخرین جنگ خود در سال ۲۰۰۶ درس‌های بسیاری آموختند.

مرز بین لبنان و رژیم صهیونیستی از زمان آغاز تجاوز نظامی اشغالگران به غزه شاهد درگیری‌های متناوب بین حزب‌الله لبنان و نیروهای صهیونیستی بوده است و «سید حسن نصرالله»، دبیرکل حزب‌الله اعلام کرد که جبهه لبنان جبهه‌ای در حمایت از غزه در برابر تجاوز صهیونیست‌ها است.