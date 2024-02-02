گزارش آسوشیتدپرس از عملیات ایجاد «منطقه حائل» مرزی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تجاوز زمینی اشغالگران به نوار غزه، یک مقام صهیونیستی در گفت‌وگو با رسانه‌ها فاش ساخت که ارتش اسراییل در حال ایجاد منطقه حایل در شمال نوار غزه است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه در گزارشی در مصاحبه با برخی کارشناسان و با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از شمال نوار غزه فاش ساخت: ارتش اسراییل هم اکنون در عمق یک کیلومتری در مرز نوار غزه با سرزمین‌های اشغالی صدها ساختمان را با هدف ایجاد منطقه حایل مرزی تخریب کرده است.

این رسانه آمریکایی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی برای اجرای نقشه خود جهت ایجاد یک منطقه حایل در مرز نوار غزه با سرزمین‌های اشغالی تاکنون یک‌هزار و یک‌صد ساختمان را در نزدیکی مرز تخریب کرده است.

آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع آگاه بدون ذکر نام نوشت که هدف از ایجاد این منطقه حایل پاکسازی آن از به زعم او «هرگونه تروریست، موشک‌انداز و خمپاره‌انداز» است.

این منبع افزوده است: ایجاد منطقه حایل به تل آویو آزادی عمل در آنجا را خواهد داد.

برپایه این گزارش، رژیم صهیونیستی برای ایجاد این منطقه حایل تاکنون حدود یک‌هزار و یک‌صد ساختمان را در امتداد مرز نوار غزه با سرزمین‌های اشغالی تخریب است.

از سوی دیگر، ارتش رژیم اسراییل از تأیید یا تکذیب این آمار خودداری کرده است، اما ریچارد هچت، سخنگوی ارتش این رژیم گفت که نظامیان صهیونیست به منظور جلوگیری از آنچه فعالیت جنبش حماس خواند، ایجاد این منطقه حایل را عملیاتی می‌کنند.

در حالی که مقامات صهیونیستی از اظهار نظر درباره میزان گستردگی منطقه حایل خودداری کرده‌اند، اما عاموس یادلین، رییس سابق دستگاه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی پیشتر گفته بود که پیش‌بینی می‌کند تل آویو پس از پایان جنگ علیه نوار غزه، «منطقه حایلی» را به عمق ۵۰۰ متری تا یک کیلومتری در داخل نوار غزه ایجاد کند.

یادلین در نشستی خبری با خبرنگاران افزوده بود: این منطقه حایل برای آن است که مطمئن شویم که ۷ اکتبر [عملیات طوفان الاقصی در ۱۵ مهرماه] دیگر تکرار نخواهد شد.

به نوشته فایننشال‌تایمز، ایجاد چنین منطقه‌ای در مرز نوار غزه یکی از موضوعاتی است که رژیم اسراییل و آمریکا درباره آن اختلاف نظر دارند و واشنگتن بارها اعلام کرده است که با هرگونه اقدامی که منجر به کاهش مساحت نوار غزه شود، مخالفت خواهد کرد.

در همین ارتباط، جان کربی، سخنگوی امنیت ملی آمریکا این موضع را تکرار کرد و مدعی شد: ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم شاهد کاهش قلمرو غزه باشیم.

به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات رژیم اسراییل در شرایطی که با فشارهای بین‌المللی و راهپیمایی‌های اعتراض آمیز مردمی در کشورهای مختلف جهان به علت نسل کشی غیرنظامیان در نوار غزه مواجه است با بی‌توجهی به مطالبات جهانی کماکان بر «ایجاد منطقه حایل مرزی در غزه» مصمم است.

این گزارش با اشاره به گستردگی دامنه عملیات تخریب ساختمان‌ها در عمق یک کیلومتری در مرز نوار غزه با اسراییل، سؤالاتی را درباره امکان «موقتی» بودن منطقه حایل احتمالی برانگیخته است، چراکه طبق این گزارش، غزه علاوه بر محصور بودن از سوی دریای مدیترانه از غرب، حدود ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل) با سرزمین‌های اشغالی مرز خاکی دارد.

آشویتدپرس ایجاد چنین منطقه حایلی در محیط سرزمینی بالغ بر ۶۰ کیلومتر (۲۳ مایل مربع) در عمق یک کیلومتری نقاط مرزی غزه در شرایطی که باریکه غزه که مساحتی حدود ۳۶۰ کیلومتر مربع (۱۳۹ مایل مربع) از شمال تا جنوب دارد، بسیار گسترده دانست.

این رسانه شاخص آمریکایی با استناد به گزارش تحلیلگران در خصوص تصاویر ماهواره‌ای از شمال و جنوب باریکه غزه نوشت: منطقه مرزی جنوب باریکه با دیوار مرزی عظیمی توسط تل آویو و مناطق کشاورزی محصور شده است و به علت استحکامات مرزی و جغرافیایی، اهمیت راهبردی شمال غزه را ندارد.