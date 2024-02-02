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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۴

بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن صادر شد؛

یحیی سریع: با موشک‌های بالستیک «ام الرشراش» را هدف قرار دادیم

یحیی سریع: با موشک‌های بالستیک «ام الرشراش» را هدف قرار دادیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یگان‌های موشکی نیروهای مسلح یمن با موشک‌های بالستیک اهداف نظامی رژیم صهیونیستی را در منطقه ام الرشراش در ایلات هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یگان‌های موشکی نیروهای مسلح یمن با موشک‌های بالستیک اهداف نظامی رژیم صهیونیستی را در منطقه ام الرشراش در ایلات هدف قرار دادند.

وی افزود: نیروهای یمنی به اقدامات خود برای ممانعت از عبور کشتی‌های اسرائیلی از دریای عرب و دریای سرخ ادامه خواهند داد.

یحیی سریع بیان کرد: عملیات ما در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و تا توقف جنگ علیه برادران ما در غزه ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که ساعاتی قبل، منابع عبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در ایلات در سرزمین‌های اشغالی و متعاقب آن چندین انفجار خبر داده بودند.

کد مطلب 6012512

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      6 3
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      جنگ خوب نیست هرجا ک باشه
      • IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
        0 0
        خیلی هم خوبه البته تا زمانیکه منافع کشورم رو داشته باشه
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
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      دمتان گرم.تنتان سلامت
    • زهرا عباسی IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
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      نصر من الله و فتح قریب
    • بنده خدا IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
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      مرحبا بکم یا المجاهدین فی سبیل الله فی امان الله
    • کاک ناصر IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
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      جنگ خوب نیست. اما امریکا واسرائیل اغازگر جنگ هستن. خداوند لعنت کند امریکا. بقول امام راحل(امریکا شیطان بزرگ) خاورمیانه سرگرم جنگ واتش کرده. درود خدابریحیی سریع مثل شیر از مردم بیگناه وبی پناه غزه حمایت میکند. به امید روزی که سراسر دنیا در صلح وصفا وارامش باشد
    • من IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
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      ایول. یمن ما فقط نگاه میکنیم
    • م ناجی IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
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      یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد خداوند متعال یار و یاور رزمندگان اسلام در یمن و لبنان و عراق و سوریه و فلسطین و غزه و ایران عزیز در برابر جبهه کفر و ظلم باشد انشاءالله. به امید نابودی شیطان بزرگ آمریکای جنایت کار انگلیس شیطان صفت خبیث و صهیونیست های حرامزاده کودک کش
    • سیروان IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
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      درد شما بخوره توسر هرچی عرب وهابی بی غیرت شما آبروی شیعه هستیدبا اینکه ۱۰سال زیر بمب باران عرعرستان بودیدولی باز از مظلوم دفاع میکنیداحسنت
    • من IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
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      کاش من هم یک یمنی بودم

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