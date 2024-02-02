به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یگان‌های موشکی نیروهای مسلح یمن با موشک‌های بالستیک اهداف نظامی رژیم صهیونیستی را در منطقه ام الرشراش در ایلات هدف قرار دادند.

وی افزود: نیروهای یمنی به اقدامات خود برای ممانعت از عبور کشتی‌های اسرائیلی از دریای عرب و دریای سرخ ادامه خواهند داد.

یحیی سریع بیان کرد: عملیات ما در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و تا توقف جنگ علیه برادران ما در غزه ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که ساعاتی قبل، منابع عبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در ایلات در سرزمین‌های اشغالی و متعاقب آن چندین انفجار خبر داده بودند.