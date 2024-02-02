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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۱

درخواست ۲۵ عضو سنای آمریکا برای افزایش کمک‌های ارسالی به غزه

درخواست ۲۵ عضو سنای آمریکا برای افزایش کمک‌های ارسالی به غزه

۲۵ عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به رییس جمهور آمریکا خواستار فشار بر اسراییل در افزایش کمک‌های انسانی به نوار غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵ عضو دمکرات مجلس سنای آمریکا از جو بایدن، رییس جمهور این کشور خواستند که رژیم صهیونیستی را تشویق کند ۵ گام را برای افزایش کمک‌ها به نوار غزه بردارد.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین جمعه شب به نقل از شبکه الجزیره نوشت: این اقدامات شامل بازگشایی گذرگاه ایرز، تسهیل بازرسی در گذرگاه‌های رفح و کرم ابو سالم و ایجاد مسیرهایی دیگر از طریق کرانه باختری، اردن و مسیر دریایی است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز جمعه، اول فوریه و در صد و نوزدهمین روز از عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد که با تداوم جنایات رژیم اشغالگر شمار شهدای غزه به ۲۷۱۳۱ نفر و تعداد مجروحان هم به ۶۶۲۸۷ تن رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه طی این گزارش اعلام کرد که هنوز هزاران نفر دیگر زیر آوار یا مفقود هستند و تاکنون اجساد آن‌ها بیرون کشیده نشده است.

امروز صد و نوزدهمین روز جنایات ارتش رژیم اشغالگر علیه مردم غزه است و تداوم بمباران منازل مسکونی، مراکز پزشکی و زیرساخت‌های حیاتی مناطق شمالی و جنوبی غزه باعث ویرانی‌های عظیم شده است؛ یونیسف هم دباره وضعیت کودکان تحت بمباران هشدار داد.

تداوم حملات نظامیان اسراییلی به بخش‌های مختلف نوار غزه تنها باعث قربانی شدن مردم فلسطین نیست؛ سازمان آنروا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد از آغاز جنگ در غزه ۱۵۲ نفر از کارمندان این نهاد در حملات رژیم اشغالگر به شهادت رسیده‌اند.

کد مطلب 6012490

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    نظرات

    • نورالله شهبازی چورسی IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
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      باید به سردمداران کشورهای اسلامی گفت که بمیرید که آمریکای دشمن. که دشمن من و تو و ملت غزه است برای ما غذا می‌فرستد آیا این همه کشور اسلامی با این همه ثروت توان تغذیه ۳ میلیون از ملت غزه را ندارند اگر یک روز یک وعده نخوریم خیلی برای ملت غزه کافیست

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